Біля Львова випробували міст на міцність: що виявили експерти

Сучасна транспортна інфраструктура Львівщини стала на крок ближче до повного оновлення. Про цю подію з посиланням на висновки незалежних експертів повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області

Дослідження показало, що на підставі усіх успішно витриманих статичних та динамічних навантажень шляхопровід через залізницю на автодорозі М-10 Львів – Краковець (Західний обхід Львова) у с. Зимна Вода відповідає Державним будівельним нормам.

Комплексні випробування конструкції

Для підтвердження якості, надійності та відповідності сучасним Державним будівельним нормам споруда пройшла низку обстежень.

Статичне та динамічне навантаження:

чотири вантажівки вагою по 40 тонн створювали навантаження на різних прогонах шляхопроводу. Спеціальні датчики фіксували реакцію конструкції.

Контрольні заміри:

техніка зупинялася у визначених точках, а також виконувала розгін до заданої швидкості, після чого проводилися точні інженерні вимірювання.

Процедура тестування штучної споруди передбачає статичні та динамічні вимірювання. Фото: Служба відновлення

Курсом до сталої логістики біля кордону

До реконструкції переправа перебувала у V (непрацездатному) експлуатаційному стані. Оновлення шляхопроводу стало важливим кроком для покращення транспортної ситуації на Західному обході Львова.

Через цю ділянку проходить більшість автомобілів у напрямку пункту пропуску «Краковець – Корчова». Новозбудований міст забезпечить кращу пропускну здатність і підвищить рівень безпеки руху.

Встановлені під мостом сенсори реагують на найменші навантаження та амплітуду коливання. Фото: Служба відновлення

Основні виконані роботи

Новий шляхопровід має довжину 75,8 метра. В межах реконструкції було виконано:

монтаж нових опор і залізобетонних балок;

улаштування конструктиву дорожнього одягу;

організацію водовідведення та укріплення укосів;

встановлення сучасного освітлення, тротуарів, перильного й бар’єрного огородження;

облаштування підходів довжиною по 346 метрів з обох боків;

монтаж дорожніх знаків і нанесення розмітки.

Нагадаємо, ліву частину споруди успішно випробували ще у 2023 році.