Біля Львова випробували міст на міцність: що виявили експерти

Чотиривісні самоскиди Volvo FMX з баластом
Сучасна транспортна інфраструктура Львівщини стала на крок ближче до повного оновлення. Про цю подію з посиланням на висновки незалежних експертів повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області
Дослідження показало, що на підставі усіх успішно витриманих статичних та динамічних навантажень шляхопровід через залізницю на автодорозі М-10 Львів – Краковець (Західний обхід Львова) у с. Зимна Вода відповідає Державним будівельним нормам.
Комплексні випробування конструкції
Для підтвердження якості, надійності та відповідності сучасним Державним будівельним нормам споруда пройшла низку обстежень.
Статичне та динамічне навантаження:
чотири вантажівки вагою по 40 тонн створювали навантаження на різних прогонах шляхопроводу. Спеціальні датчики фіксували реакцію конструкції.
Контрольні заміри:
техніка зупинялася у визначених точках, а також виконувала розгін до заданої швидкості, після чого проводилися точні інженерні вимірювання.
Процедура тестування штучної споруди передбачає статичні та динамічні вимірювання. Фото: Служба відновлення
Курсом до сталої логістики біля кордону
До реконструкції переправа перебувала у V (непрацездатному) експлуатаційному стані. Оновлення шляхопроводу стало важливим кроком для покращення транспортної ситуації на Західному обході Львова.
Через цю ділянку проходить більшість автомобілів у напрямку пункту пропуску «Краковець – Корчова». Новозбудований міст забезпечить кращу пропускну здатність і підвищить рівень безпеки руху.
Встановлені під мостом сенсори реагують на найменші навантаження та амплітуду коливання. Фото: Служба відновлення
Основні виконані роботи
Новий шляхопровід має довжину 75,8 метра. В межах реконструкції було виконано:
- монтаж нових опор і залізобетонних балок;
- улаштування конструктиву дорожнього одягу;
- організацію водовідведення та укріплення укосів;
- встановлення сучасного освітлення, тротуарів, перильного й бар’єрного огородження;
- облаштування підходів довжиною по 346 метрів з обох боків;
- монтаж дорожніх знаків і нанесення розмітки.
Нагадаємо, ліву частину споруди успішно випробували ще у 2023 році.