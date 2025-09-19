Капремонт дороги до кордону ведеться у дві зміни: що підштовхує

Мова йде про капітальний ремонт автомагістралі міжнародного значення між Львовом та пунктом пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Як повідомляє пресслужба згаданої компанії, на цій ділянці Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T) роботи на об'єкті ведуться у дві зміни.

Довжина ділянки ремонту компаній від с. Воля-Висоцька до пункту пропуску сягнула 33 400 метрів. Високі темпи робіт зумовлені великим навантаженням на транспортну магістраль, від чого стан дороги погіршився.

Читайте також До Львова з Рави-Руської прокладуть нову дорогу: скільки часу знадобиться

Ще до війни ЄБРР провів аудит безпеки дорожнього руху, аналіз економічної доцільності, екологічну та соціальну оцінку. У 2020 році між Україною та банком була підписана угода про фінансування низки проєктів, серед яких і капремонт М-09.

Фото: Автомагістраль-Південь

Під час війни проєкт став ще більш актуальним - навантаження на автодорогу зросло, стан покриття погіршився, а транспортний потік в обидві сторони зростає, особливо комерційних рейсів

Які роботи нині виконують:

здійснюють розширення дороги, влаштовують дорожній одяг для третьої смуги;

на ділянках, де вже влаштована основа, влаштовується асфальтобетонне покриття;

тривають роботи на п’яти з шести мостів, завершується влаштування опор, на одному з об’єктів йде підготовка до монтажу балок.

Вкладаються водопропускні труби, загалом на ділянці ремонту їх 19, в роботі 10.

Читайте також Дорожники пригальмували рух на підходах до прикордонного пункту пропуску "Рава-Руська"

Фото: Автомагістраль-Південь

Нині – це основний маршрут з Києва до Варшави, яким охопленою війною країні доставляються вкрай необхідні вантажі та йде до Європи експортна продукція, в т.ч. для забезпечення продовольчої безпеки в багатьох країнах світу.

Читайте також Українські дорожники зробили одну автомагістраль в Румунії та розпочинають роботи на іншій

Проєкт передбачає:

за межами населених пунктів дорога розширюється, додається ще одна смуга руху;

з обох сторін біля зупинок транспорту, перехресть, примикань, додаються перехідно-швидкісні смуги;

повністю замінюється дорожня основа, влаштовується нове покриття з трьох шарів асфальтобетону;

демонтуються та перебудовуються 6 мостів, більшість з яких перебуває в аварійному стані;

4 мости замінюються на бетонні труби, створюється кільцева розв’язка;

влаштовується система водовідведення (та очищення) дощової води. Наразі її взагалі немає.

влаштовуються тротуари, велодоріжки, шумозахисні екрани.

Фото: Автомагістраль-Південь

Роботи ведуться без зупинки руху транспортних потоків у бік кордону та навпаки. Певні незручності у швидкості пересування є, але організація реверсних потоків дозволила уникнути водіям вантажного, пасажирського та приватного транспорту об'їздів у кілька сотень кілометрів.