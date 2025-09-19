Укр
Капремонт дороги до кордону ведеться у дві зміни: що підштовхує

Для прискорених темпів робіт на будівництві 33-кілометрової ділянки дороги до прикордонного пункту пропуску "Рава Руська" компанія "Автомагістраль-Південь" вивела 330 працівників та 150 одиниць техніки.
19 вересня, 16:11
Мова йде про капітальний ремонт автомагістралі міжнародного значення між Львовом та пунктом пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Як повідомляє пресслужба згаданої компанії, на цій ділянці Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T) роботи на об'єкті ведуться у дві зміни.

Довжина ділянки ремонту компаній від с. Воля-Висоцька до пункту пропуску сягнула 33 400 метрів. Високі темпи робіт зумовлені великим навантаженням на транспортну магістраль, від чого стан дороги погіршився.

Ще до війни ЄБРР провів аудит безпеки дорожнього руху, аналіз економічної доцільності, екологічну та соціальну оцінку. У 2020 році між Україною та банком була підписана угода про фінансування низки проєктів, серед яких і капремонт М-09.

Фото: Автомагістраль-Південь

Під час війни проєкт став ще більш актуальним - навантаження на автодорогу зросло, стан покриття погіршився, а транспортний потік в обидві сторони зростає, особливо комерційних рейсів

Які роботи нині виконують:

  • здійснюють розширення дороги, влаштовують дорожній одяг для третьої смуги;
  • на ділянках, де вже влаштована основа, влаштовується асфальтобетонне покриття;
  • тривають роботи на п’яти з шести мостів, завершується влаштування опор, на одному з об’єктів йде підготовка до монтажу балок.
  • Вкладаються водопропускні труби, загалом на ділянці ремонту їх 19, в роботі 10.

Фото: Автомагістраль-Південь

Нині – це основний маршрут з Києва до Варшави, яким охопленою війною країні доставляються вкрай необхідні вантажі та йде до Європи експортна продукція, в т.ч. для забезпечення продовольчої безпеки в багатьох країнах світу.

Проєкт передбачає:

  • за межами населених пунктів дорога розширюється, додається ще одна смуга руху;
  • з обох сторін біля зупинок транспорту, перехресть, примикань, додаються перехідно-швидкісні смуги;
  • повністю замінюється дорожня основа, влаштовується нове покриття з трьох шарів асфальтобетону;
  • демонтуються та перебудовуються 6 мостів, більшість з яких перебуває в аварійному стані;
  • 4 мости замінюються на бетонні труби, створюється кільцева розв’язка;
  • влаштовується система водовідведення (та очищення) дощової води. Наразі її взагалі немає.
  • влаштовуються тротуари, велодоріжки, шумозахисні екрани.

Фото: Автомагістраль-Південь

Роботи ведуться без зупинки руху транспортних потоків у бік кордону та навпаки. Певні незручності у швидкості пересування є, але організація реверсних потоків дозволила уникнути водіям вантажного, пасажирського та приватного транспорту об'їздів у кілька сотень кілометрів.

