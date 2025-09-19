Капремонт дороги к границе ведется в две смены: что подталкивает

Речь идет о капитальном ремонте автомагистрали международного значения между Львовом и пунктом пропуска “Рава-Русская – Гребенне”. Как сообщает пресс-служба упомянутой компании, на этом участке Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) работы на объекте ведутся в две смены.

Длина участка ремонта компаний от с. Воля-Высоцкая до пункта пропуска достигла 33 400 метров. Высокие темпы работ обусловлены большой нагрузкой на транспортную магистраль, от чего состояние дороги ухудшилось.

Читайте также Во Львов из Равы-Русской проложат новую дорогу: сколько времени понадобится

Еще до войны ЕБРР провел аудит безопасности дорожного движения, анализ экономической целесообразности, экологическую и социальную оценку. В 2020 году между Украиной и банком было подписано соглашение о финансировании ряда проектов, среди которых и капремонт М-09.

Фото: Автомагистраль-Юг

Во время войны проект стал еще более актуальным – нагрузка на автодорогу возросла, состояние покрытия ухудшилось, а транспортный поток в обе стороны растет, особенно коммерческих рейсов

Какие работы сейчас выполняют:

осуществляют расширение дороги, устраивают дорожную одежду для третьей полосы;

на участках, где уже устроена основа, устраивается асфальтобетонное покрытие;

продолжаются работы на пяти из шести мостов, завершается устройство опор, на одном из объектов идет подготовка к монтажу балок.

Укладываются водопропускные трубы, всего на участке ремонта их 19, в работе 10.

Читайте также Дорожники притормозили движение на подходах к пограничному пункту пропуска "Рава-Русская"

Фото: Автомагистраль-Юг

Сейчас – это основной маршрут из Киева в Варшаву, которым охваченной войной стране доставляются крайне необходимые грузы и идет в Европу экспортная продукция, в т.ч. для обеспечения продовольственной безопасности во многих странах мира.

Читайте также Украинские дорожники сделали одну автомагистраль в Румынии и начинают работы на другой

Проект предусматривает:

за пределами населенных пунктов дорога расширяется, добавляется еще одна полоса движения;

с обеих сторон возле остановок транспорта, перекрестков, примыканий, добавляются переходно-скоростные полосы;

полностью заменяется дорожное основание, устраивается новое покрытие из трех слоев асфальтобетона;

демонтируются и перестраиваются 6 мостов, большинство из которых находится в аварийном состоянии;

4 моста заменяются на бетонные трубы, создается кольцевая развязка;

устраивается система водоотвода (и очистки) дождевой воды. Сейчас ее вообще нет.

устраиваются тротуары, велодорожки, шумозащитные экраны.

Фото: Автомагистраль-Юг

Работы ведутся без остановки движения транспортных потоков в сторону границы и наоборот. Определенные неудобства в скорости передвижения есть, но организация реверсных потоков позволила избежать водителям грузового, пассажирского и частного транспорта объездов в несколько сотен километров.