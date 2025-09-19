Капремонт дороги к границе ведется в две смены: что подталкивает

Речь идет о капитальном ремонте автомагистрали международного значения между Львовом и пунктом пропуска “Рава-Русская – Гребенне”. Как сообщает пресс-служба упомянутой компании, на этом участке Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) работы на объекте ведутся в две смены.
Длина участка ремонта компаний от с. Воля-Высоцкая до пункта пропуска достигла 33 400 метров. Высокие темпы работ обусловлены большой нагрузкой на транспортную магистраль, от чего состояние дороги ухудшилось.
Еще до войны ЕБРР провел аудит безопасности дорожного движения, анализ экономической целесообразности, экологическую и социальную оценку. В 2020 году между Украиной и банком было подписано соглашение о финансировании ряда проектов, среди которых и капремонт М-09.
Фото: Автомагистраль-Юг
Во время войны проект стал еще более актуальным – нагрузка на автодорогу возросла, состояние покрытия ухудшилось, а транспортный поток в обе стороны растет, особенно коммерческих рейсов
Какие работы сейчас выполняют:
- осуществляют расширение дороги, устраивают дорожную одежду для третьей полосы;
- на участках, где уже устроена основа, устраивается асфальтобетонное покрытие;
- продолжаются работы на пяти из шести мостов, завершается устройство опор, на одном из объектов идет подготовка к монтажу балок.
- Укладываются водопропускные трубы, всего на участке ремонта их 19, в работе 10.
Фото: Автомагистраль-Юг
Сейчас – это основной маршрут из Киева в Варшаву, которым охваченной войной стране доставляются крайне необходимые грузы и идет в Европу экспортная продукция, в т.ч. для обеспечения продовольственной безопасности во многих странах мира.
Проект предусматривает:
- за пределами населенных пунктов дорога расширяется, добавляется еще одна полоса движения;
- с обеих сторон возле остановок транспорта, перекрестков, примыканий, добавляются переходно-скоростные полосы;
- полностью заменяется дорожное основание, устраивается новое покрытие из трех слоев асфальтобетона;
- демонтируются и перестраиваются 6 мостов, большинство из которых находится в аварийном состоянии;
- 4 моста заменяются на бетонные трубы, создается кольцевая развязка;
- устраивается система водоотвода (и очистки) дождевой воды. Сейчас ее вообще нет.
- устраиваются тротуары, велодорожки, шумозащитные экраны.
Фото: Автомагистраль-Юг
Работы ведутся без остановки движения транспортных потоков в сторону границы и наоборот. Определенные неудобства в скорости передвижения есть, но организация реверсных потоков позволила избежать водителям грузового, пассажирского и частного транспорта объездов в несколько сотен километров.