Во Львов из Равы-Русской проложат новую дорогу: сколько времени понадобится

Строителям предстоит выполнить целый комплекс подготовительных работ. Об этом подрядчик сообщает на своей ФБ-странице. Уже обустраиваются два объезда вокруг мостов. На одном еще продолжаются земляные работы, на другом – отсыпано земляное полотно из песка и теперь устраивается слой щебеночно-песчаной смеси.

Начались работы на участках расширения проезжей части. Там с помощью бульдозеров и грейдеров снимают растительный слой почвы, который будет сохранен для дальнейшего обустройства прилегающей к дороге территории.

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В ходе комплекса подготовительных работ дорожникам предстоит уложить водопропускные трубы, в т.ч. дождевой канализации в пределах населенных пунктов, а также начать работы по расширению проезжей части.

Фото: Автострада

Также проектом предусмотрен огромный объем бетонных работ (10 тыс. куб. м) – мосты, дождевая канализация, прикромочные лотки и тому подобное. На объездной Жовквы, в дополнение до грунтосмесительной установки, началось устройство фундаментов современного бетонного завода. Качество бетона будет соответствовать самым высоким стандартам.

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Проектом предусмотрено:

за пределами населенных пунктов дорогу расширят, добавляется еще одна полоса движения;

с обеих сторон возле остановок транспорта, перекрестков, примыканий, добавляются переходно-скоростные полосы;

полностью заменяется дорожное основание, устраивается новое покрытие из трех слоев асфальтобетона;

демонтируются и перестраиваются 6 мостов, большинство из которых находится в аварийном состоянии;

четыре моста заменяются на бетонные трубы, создается кольцевая развязка;

устроится система водоотвода (и очистки) дождевой воды, которой сейчас ее вообще нет;

устроятся тротуары, велодорожки, шумозащитные экраны, остановки общественного транспорта, освещения, светофоры, барьерное ограждение и разметка.

Фото: Автострада

Автотрасса М-09 на участке между Львовом и пунктом пропуска "Рава-Русская – Гребенное" является основным транспортным коридором из Киева на Варшаву и считается частью Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T). Длина нашего участка ремонта от с. Воля-Высоцкая до МАПП – 33,4 км.

Срок реализации проекта – два года.