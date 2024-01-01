До Львова з Рави-Руської прокладуть нову дорогу: скільки часу знадобиться

Будівельникам належить виконати цілий комплекс підготовчих робіт. Про це підрядник повідомляє на своїй ФБ-сторінці. Вже облаштовуються два об’їзди навколо мостів. На одному ще тривають земляні роботи, на іншому – відсипано земляне полотно з піску і тепер влаштовується шар щебенево-піскової суміші.

Розпочалися роботи на ділянках розширення проїзної частини. Там за допомогою бульдозерів та грейдерів знімають рослинний шар ґрунту, який буде збережено для подальшого облаштування прилеглої до дороги території.

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В ході комплексу підготовчих робіт дорожникам належить вкласти водопропускні труби, в т.ч. дощової каналізації в межах населених пунктів, а також розпочати роботи з розширення проїзної частини.

Фото: Автострада

Також проєктом передбачено величезний обсяг бетонних робіт (10 тис. куб. м) – мости, дощова каналізація, прикромкові лотки тощо. На об'їзній Жовкви, на додаток до ґрунтозмішувальної установки, розпочалось влаштування фундаментів сучасного бетонного заводу. Якість бетону відповідатиме найвищим стандартам.

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Проєктом передбачено:

за межами населених пунктів дорогу розширять, додається ще одна смуга руху;

з обох сторін біля зупинок транспорту, перехрестів, примикань, додаються перехідно-швидкісні смуги;

повністю замінюється дорожня основа, влаштовується нове покриття з трьох шарів асфальтобетону;

демонтуються та перебудуються 6 мостів, більшість з яких перебуває в аварійному стані;

чотири мости замінюються на бетонні труби, створюється кільцева розв’язка;

влаштується система водовідведення (та очищення) дощової води, якої наразі її взагалі немає;

влаштуються тротуари, велодоріжки, шумозахисні екрани, зупинки громадського транспорту, освітлення, світлофори, бар’єрне огородження та розмітка.

Фото: Автострада

Автотраса М-09 на ділянці між Львовом та пунктом пропуску "Рава-Руська – Гребенне" є основним транспортним коридором з Києва на Варшаву та вважається частиною Транс’європейської транспортної мережі (TEN-T). Довжина нашої ділянки ремонту від с. Воля-Висоцька до МАПП – 33,4 км.

Термін реалізації проєкту – два роки.