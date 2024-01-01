На розв’язці у Віті-Поштовій поруч з Києвом зробили підкоп

Невдовзі права та ліва сторони одеської траси з’єднає тунель. Про цей інженерний хід робіт розповідається на ФБ-сторінці компанії "Автомагістраль-Південь", підрядника згаданого об’єкта.

Зазначено, що найближчим часом процес буде завершено. Прискореним темпам сприяє те, що стіни тунелю (бетонні палі) та перекриття (монолітна плита) тут були закладені ще на попередніх етапах. Їх використали, але виїмку ґрунту довелося здійснити.

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Надалі цей процес стане в пригоді. Складування ґрунту здійснюється поряд з будівельним майданчиком. Туди відвозиться цей матеріал. Накопичений від виїмки пісок згодом буде використано для підсипки укосів. Це станеться вже на завершальному етапі будівництва.

Нині на об’єкті запрацює 50 одиниць різної спецтехніки. На цій ділянці залучили до роботи екскаватори, фронтальні навантажувачі, екскаватори-навантажувачі, самоскиди, бульдозери та іншу техніку.

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Нагадаємо, частина розв’язки буде підземною – під трасою з’явиться тунель, через який автотранспорт зможе повертати у бік столиці. Таке рішення поліпшить пропускну здатність транспорту на цій ділянці дороги, що донині була і поки лишається проблемною, особливо в години пік.