На трасі Київ-Одеса будують нову транспортну розв’язку з тунелем

ФОТО: Служба відновлення Київщини|
Заливка бетону в конструкцію розв'язки з бетономіксера через бетонопомпу
За проєктом тут збудують тунельний проїзд, завдяки чому відпаде потреба у світлофорах та лівосторонньому розвороті. Це не тільки покращить безпеку руху на доволі аварійній ділянці, але й пропускну здатність траси міжнародного значення.
Як пише служба відновлення у Київській області, інтенсивний трафік тут досягає майже 49 тисяч автомобілів на добу. Усувати проблемну частину розв’язки розпочали ще до повномасштабного вторгнення в межах "Проєкту покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до Києва".
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Роботи виконувала підрядна організація "Evrascon" (Азербайджан). Однак контракт після початку війни було припинено. Нині ж роботи відновилися.
Служба відновлення України провела наприкінці 2024 року в системі Prozorro коригування проєктної документації й оголосила новий тендер на будівництво.
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Сприятлива навколишня температура дозволяє вести роботи навіть в зимовий час. Фото: Служба відновлення Київщини
Які роботи виконуються на об’єкті:
- очищено будмайданчик та оновлено схему організації дорожнього руху;
- розпочато перенесення інженерних комунікацій;
- забетоновано дві перехідні плити на лівому проїзді;
- виконується підготовка монолітної плити до гідроізоляції;
- тривають земляні роботи на підходах до тунелю.
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