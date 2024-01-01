На трасі Київ-Одеса будують нову транспортну розв’язку з тунелем

За проєктом тут збудують тунельний проїзд, завдяки чому відпаде потреба у світлофорах та лівосторонньому розвороті. Це не тільки покращить безпеку руху на доволі аварійній ділянці, але й пропускну здатність траси міжнародного значення.

Як пише служба відновлення у Київській області, інтенсивний трафік тут досягає майже 49 тисяч автомобілів на добу. Усувати проблемну частину розв’язки розпочали ще до повномасштабного вторгнення в межах "Проєкту покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до Києва".

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Роботи виконувала підрядна організація "Evrascon" (Азербайджан). Однак контракт після початку війни було припинено. Нині ж роботи відновилися.

Служба відновлення України провела наприкінці 2024 року в системі Prozorro коригування проєктної документації й оголосила новий тендер на будівництво.

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Сприятлива навколишня температура дозволяє вести роботи навіть в зимовий час. Фото: Служба відновлення Київщини

Які роботи виконуються на об’єкті:

очищено будмайданчик та оновлено схему організації дорожнього руху;

розпочато перенесення інженерних комунікацій;

забетоновано дві перехідні плити на лівому проїзді;

виконується підготовка монолітної плити до гідроізоляції;

тривають земляні роботи на підходах до тунелю.

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