На річці Здвиж відбудували автомобільний міст

Нова інженерна споруда завдовжки 132 метри виконана за технологією збірно-монолітної прогонової конструкції. Вона має ширину 12 метрів, дві смуги руху та два службові проходи.

Роботи виконано за найсучаснішими стандартами безпеки. Як повідомляє Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області, тут по обидві сторони змонтовано металеве бар’єрне та перильне огородження.

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Для покращення безпечного проїзду в темний час доби на самому мосту та під'їздах до нього облаштовано автономне освітлення. На односторонніх опорах розміщено по дві сонячні панелі, з яких зібране тепло переробляється в електричну енергію та накопичується в батареї. З настанням сутінків спрацьовують світлові реле, що вмикають ліхтарі.

Ця інженерна споруда значно сучасніша за вантажністю та безпекою від зруйнованої. Фото: Служба відновлення

Також мостобудівники облаштували для водовідведення локальні очисні споруди, заасфальтували підходи до мосту. На завершальній стадії будівництва тут встановлено нові дорожні знаки та нанесено розмітку.

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Для довговічності мостової споруди будівельники застосували сучасні технології. Зокрема, вони вдалися до антикорозійного захисту металевих конструкцій й тонкошарового покриття бетонних елементів.