Новеньким дерев’яним мостом можуть їхати навіть важкі самоскиди

Рух вантажного, пасажирського та легкового транспорту через річку Тетерів відновлено з п’ятниці, 8 листопада. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив голова Київської обласної адміністрації Руслан Кравченко.

Дерев’яний міст на межі Вишгородського та Бучанського районів замінив зруйнований транспортний перехід. Це сталося у березні 2022 року, тоді в мостову споруду влучила російська ракета.

Читайте також Відбудований міст через Десну освітлюється сонячними панелями

До нинішнього часу мешканці Вишгородської громади їздили в об’їзд, що було дуже незручно. Щоб люди не витрачали час на довгу дорогу, а водії менше тратилися на пальне, облаштували тимчасовий майже 56-метровий міст.

І хоча міст вузенький, для громади це проблемою не стане – позбулися далекого об'їзду. Фото: Руслан Кравченко, Facebook

Дерев’яна споруда має один проїзд, тобто одну смугу. Для не дуже інтенсивного руху цього достатньо. Пріоритет першочергового проїзду отримує той транспортний засіб, який першим виїхав на міст.

Читайте також Новий міст на Чернігів має простояти 100 років

Для пішоходів тут з обох сторін дерев’яного настилу зробили доріжки. Їх від проїзної частини відокремлює високий бордюр. Зі сторони води краї мосту облаштовані дерев’яними бильцями.

Обабіч кожного краю облаштовано пішохідні доріжки з високим бордюром – буде безпечно. Фото: Руслан Кравченко, Facebook

Для зведення переправи мостобудівникам Державної спеціальної служби транспорту знадобилося два місяці. Вони ж і першими випробували міст, пустивши по ньому колону будівельних тривісних самоскидів MAN TGS 33.420 з баластом.

Потім переправою скористалися власники легкових автомобілів, пройшли пішоходи – місцеві жителі та гості, котрі прибули до будівельників на урочистості з нагоди відкриття транспортного сполучення.

Новий міст отримав статус тимчасового, хоча в Україні термін тимчасового календарно не визначено й цей період може розтягнутися на десятиліття. Фото: Руслан Кравченко, Facebook