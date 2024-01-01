По новенькому деревянному мосту могут ехать даже тяжелые самосвалы

Движение грузового, пассажирского и легкового транспорта через реку Тетерев восстановлено с пятницы, 8 ноября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Киевской областной администрации Руслан Кравченко.

Деревянный мост на границе Вышгородского и Бучанского районов заменил разрушенный транспортный переход. Это произошло в марте 2022 года, тогда в мостовое сооружение попала российская ракета.

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До нынешнего времени жители Вышгородской громады ездили в объезд, что было очень неудобно. Чтобы люди не тратили время на долгую дорогу, а водители меньше тратились на топливо, обустроили временный почти 56-метровый мост.

И хотя мост узенький, для громады это проблемой не станет – избавились от дальнего объезда. Фото: Руслан Кравченко, Facebook

Деревянное сооружение имеет один проезд, то есть одну полосу. Для не очень интенсивного движения этого достаточно. Приоритет первоочередного проезда получает то транспортное средство, которое первым выехало на мост.

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Для пешеходов здесь с обеих сторон деревянного настила сделали дорожки. Их от проезжей части отделяет высокий бордюр. Со стороны воды края моста обустроены деревянными перилами.

По обе стороны каждого края обустроены пешеходные дорожки с высоким бордюром – будет безопасно. Фото: Руслан Кравченко, Facebook

Для возведения переправы мостостроителям Государственной специальной службы транспорта понадобилось два месяца. Они же и первыми испытали мост, пустив по нему колонну строительных трехосных самосвалов MAN TGS 33.420 с балластом.

Затем переправой воспользовались владельцы легковых автомобилей, прошли пешеходы – местные жители и гости, прибывшие к строителям на торжества по случаю открытия транспортного сообщения.

Новый мост получил статус временного, хотя в Украине срок временного календарно не определен и этот период может растянуться на десятилетия. Фото: Руслан Кравченко, Facebook