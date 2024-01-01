На реке Здвиж отстроили автомобильный мост

Новое инженерное сооружение длиной 132 метра выполнено по технологии сборно-монолитной пролетной конструкции. Оно имеет ширину 12 метров, две полосы движения и два служебных прохода.

Работы выполнены по самым современным стандартам безопасности. Как сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области, здесь по обе стороны смонтировано металлическое барьерное и перильное ограждение.

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Для улучшения безопасного проезда в темное время суток на самом мосту и подъездах к нему обустроено автономное освещение. На односторонних опорах размещены по две солнечные панели, из которых собранное тепло перерабатывается в электрическую энергию и накапливается в батарее. С наступлением сумерек срабатывают световые реле, включающие фонари.

Это инженерное сооружение значительно современнее по грузоподъемности и безопасности от разрушенной. Фото: Служба восстановления

Также мостостроители обустроили для водоотведения локальные очистные сооружения, заасфальтировали подходы к мосту. На завершающей стадии строительства здесь установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка.

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Для долговечности мостового сооружения строители применили современные технологии. В частности, они прибегли к антикоррозионной защите металлических конструкций и тонкослойному покрытию бетонных элементов.