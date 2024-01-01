На трассе Киев-Одесса строят новую транспортную развязку с тоннелем

По проекту здесь построят туннельный проезд, благодаря чему отпадет необходимость в светофорах и левостороннем развороте. Это не только улучшит безопасность движения на довольно аварийном участке, но и пропускную способность трассы международного значения.

Как пишет служба восстановления в Киевской области, интенсивный трафик здесь достигает почти 49 тысяч автомобилей в сутки. Устранять проблемную часть развязки начали еще до полномасштабного вторжения в рамках "Проекта улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву".

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Работы выполняла подрядная организация "Evrascon" (Азербайджан). Однако контракт после начала войны был приостановлен. Сейчас же работы возобновились.

Служба восстановления Украины провела в конце 2024 года в системе Prozorro корректировку проектной документации и объявила новый тендер на строительство.

Раньше можно было покупать самую дешевую “цивилку” от любой страховой. Ведь в случае ДТП средства выплачивала компания другого автовладельца. Теперь выплачивает возмещение и компания, у которой приобрел полис. Поэтому страховую нужно выбирать не только по цене полиса, но и по ее репутации на рынке. Страховая компания ARX - один из лидеров рынка в Украине, имеет 30-летний опыт и принадлежит крупному канадскому холдингу. Рекламная информация

Благоприятная окружающая температура позволяет вести работы даже в зимнее время. Фото: Служба восстановления Киевщины

Какие работы выполняются на объекте:

очищена стройплощадка и обновлена схема организации дорожного движения;

начат перенос инженерных коммуникаций;

забетонированы две переходные плиты на левом проезде;

выполняется подготовка монолитной плиты к гидроизоляции;

продолжаются земляные работы на подходах к тоннелю.

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