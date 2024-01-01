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На трассе Киев-Одесса строят новую транспортную развязку с тоннелем

Проблемный участок дороги на транспортной развязке вблизи села Вита-Почтовая, что на трассе М-05 от столицы до "жемчужины у моря", вскоре получит безопасный и удобный разворот автотранспорта для жителей близлежащих населенных пунктов.
Возле Виты-Почтовой новую развязку "впишут" в автобан Киев-Одесса - Auto24

ФОТО: Служба восстановления Киевщины|

Заливка бетона в конструкцию развязки из бетономиксера через бетонопомпу

Валентин Ожго
logo31 января, 08:50
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По проекту здесь построят туннельный проезд, благодаря чему отпадет необходимость в светофорах и левостороннем развороте. Это не только улучшит безопасность движения на довольно аварийном участке, но и пропускную способность трассы международного значения.

Как пишет служба восстановления в Киевской области, интенсивный трафик здесь достигает почти 49 тысяч автомобилей в сутки. Устранять проблемную часть развязки начали еще до полномасштабного вторжения в рамках "Проекта улучшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог на подходах к Киеву".

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Работы выполняла подрядная организация "Evrascon" (Азербайджан). Однако контракт после начала войны был приостановлен. Сейчас же работы возобновились.

Служба восстановления Украины провела в конце 2024 года в системе Prozorro корректировку проектной документации и объявила новый тендер на строительство.

Раньше можно было покупать самую дешевую “цивилку” от любой страховой. Ведь в случае ДТП средства выплачивала компания другого автовладельца. Теперь выплачивает возмещение и компания, у которой приобрел полис. Поэтому страховую нужно выбирать не только по цене полиса, но и по ее репутации на рынке. Страховая компания ARX - один из лидеров рынка в Украине, имеет 30-летний опыт и принадлежит крупному канадскому холдингу.

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Благоприятная окружающая температура позволяет вести работы даже в зимнее время. Фото: Служба восстановления Киевщины

Какие работы выполняются на объекте:

  • очищена стройплощадка и обновлена схема организации дорожного движения;
  • начат перенос инженерных коммуникаций;
  • забетонированы две переходные плиты на левом проезде;
  • выполняется подготовка монолитной плиты к гидроизоляции;
  • продолжаются земляные работы на подходах к тоннелю.

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