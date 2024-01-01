Какие мосты восстановлены на украинских дорогах в 2024 году: перечень

ФОТО: Госагентство восстановления|
Построенный вместо разрушенного в 2022 году мост через реку Тетерев стал в строй в декабре
Это были аварийные и разрушенные в ходе войны переправы. Среди 34 восстановленных или построенных искусственных сооружений 20 имеют статус мостов, мостовых переходов, путепроводов, подвергшихся разрушениям из-за российской военной агрессии.
В основном искалеченные войной переправы размещены на дорогах государственного значения в Киевской, Харьковской, Николаевской и Черниговской областях. Об этом сообщает Госагентство восстановления.
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Перечень сделанного по регионам:
- Киевщина - восстановлено 8 мостовых переходов через реки Трубеж, Жерева, Здвиж, Ирпень, Тетерев и 1 мостовой переход по суходолу;
- Черниговская область - восстановлено 3 моста через реку Десна;
- Харьковщина - восстановлено 5 мостов и 1 путепровод с подходами;
- Николаевская область - восстановлено 1 мост с подходами и еще 1 искусственное сооружение.
Кроме того, отремонтировали 14 искусственных сооружений, которые были признаны аварийными. Некоторые из них с целью оперативного восстановления движения транспорта и экономии средств были проложены по водопропускным толстостенным трубам.
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В течение 2024 года восстановлено:
- Ровенская область - 1 мост и 3 путепровода;
- Тернопольская область - 3 моста;
- Львовская область - 1 мостовой переход и 2 моста;
- Николаевская область - 2 моста;
- Ивано-Франковская область - 1 мост;
- Сумская область - 1 мостовой переход.
В нынешнем году работы будут продолжены. В течение 2025-го планируется профинансировать выполнение работ на объектах, подвергшихся разрушениям из-за вооруженной агрессии России против Украины.