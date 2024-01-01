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Мост через Тису будет самым большим переходом в Румынию

Кабмин Украины одобрил заключенное Соглашение с правительством Румынии о строительстве моста через реку Тиса в зоне сооружения будущего международного автомобильного пункта пропуска "Белая Церковь – Сигету Мармацией".
Правительство одобрило Соглашение с Румынией о строительстве моста через реку Тиса - Auto24

ФОТО: Закарпатская ОВА|

На румынской стороне границы уже кипит работа

Валентин Ожго
logo11 декабря, 08:08
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Решение по этой транспортной переправе в районе населенных пунктов Белая Церковь и Сигету Мармацией принято на заседании правительства 10 декабря. Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий Украины.

Пока на украинской стороне при финансировании и поддержке партнеров продолжается разработка технико-экономического обоснования по строительству пункта пропуска, защитной дамбы, сервисной зоны и подъездной дороги к мосту, на румынской стороне уже ведутся работы по строительству моста.

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По проектной мощности этот пункт пропуска после его открытия станет крупнейшим МАПП на границе с Румынией. Он рассчитан на ежесуточное оформление и пропуск 400 грузовиков, 600 легковых автомобилей и 80 автобусов.

Украина имеет на границе с Румынией четыре грузовых пункта пропуска крупногабаритных транспортных средств:

  • Порубное – Сирет;
  • Орловка – Исакча;
  • Дьяково – Халмеу;
  • Красноильск – Викову де Сус (для пустых грузовиков).

Помните? Обстрелы украинского зерна: на украино-румынской паромной переправе сгорело много грузовиков

По статистике ежедневно эти пункты пропуска суммарно пересекает на выезд из Украины почти 500 грузовиков.

"Таким образом, пункт пропуска “Белая Церковь – Сигету Мармацией” в Закарпатской области станет одним из ключевых логистических маршрутов и значительно увеличит пропускную способность украинско-румынской границы и государственной границы в целом", – отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития громад и территорий Алексей Кулеба

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