Мост через Тису будет самым большим переходом в Румынию

Решение по этой транспортной переправе в районе населенных пунктов Белая Церковь и Сигету Мармацией принято на заседании правительства 10 декабря. Об этом сообщило Министерство развития громад и территорий Украины.

Пока на украинской стороне при финансировании и поддержке партнеров продолжается разработка технико-экономического обоснования по строительству пункта пропуска, защитной дамбы, сервисной зоны и подъездной дороги к мосту, на румынской стороне уже ведутся работы по строительству моста.

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По проектной мощности этот пункт пропуска после его открытия станет крупнейшим МАПП на границе с Румынией. Он рассчитан на ежесуточное оформление и пропуск 400 грузовиков, 600 легковых автомобилей и 80 автобусов.

Украина имеет на границе с Румынией четыре грузовых пункта пропуска крупногабаритных транспортных средств:

Порубное – Сирет;

Орловка – Исакча;

Дьяково – Халмеу;

Красноильск – Викову де Сус (для пустых грузовиков).

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По статистике ежедневно эти пункты пропуска суммарно пересекает на выезд из Украины почти 500 грузовиков.

"Таким образом, пункт пропуска “Белая Церковь – Сигету Мармацией” в Закарпатской области станет одним из ключевых логистических маршрутов и значительно увеличит пропускную способность украинско-румынской границы и государственной границы в целом", – отметил Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – Министр развития громад и территорий Алексей Кулеба