Міст через Тису буде найбільшим переходом в Румунію

Рішення щодо цієї транспортної переправи в районі населених пунктів Біла Церква та Сігету Мармацієй ухвалено на засіданні уряду 10 грудня. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

Поки на українському боці за фінансування та підтримки партнерів триває розробка техніко-економічного обґрунтування з будівництва пункту пропуску, захисної дамби, сервісної зони та під’їзної дороги до мосту, на румунській стороні вже ведуться роботи з будівництва мосту.

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За проєктною потужністю цей пункт пропуску після його відкриття стане найбільшим МАПП на кордоні з Румунією. Він розрахований на щодобове оформлення та пропуск 400 вантажівок, 600 легкових автомобілів та 80 автобусів.

Україна має на кордоні з Румунією чотири вантажних пункти пропуску великогабаритних транспортних засобів:

Порубне – Сірет;

Орлівка – Ісакча;

Дякове – Халмеу;

Красноїльск – Вікову де Сус (для порожніх вантажівок).

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За статистикою щоденно ці пункти пропуску сумарно перетинає на виїзд з України майже 500 вантажівок.

"Таким чином, пункт пропуску “Біла Церква – Сігету Мармацієй” у Закарпатській області стане одним з ключових логістичних маршрутів та значно збільшить пропускну здатність українського-румунського кордону та державного кордону загалом", – наголосив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба