Які мости відновлені на українських дорогах у 2024 році: перелік

Це були аварійні та зруйновані в ході війни переправи. Серед 34 відновлених чи побудованих штучних споруд 20 мають статус мостів, мостових переходів, шляхопроводів, що зазнали руйнувань через російську воєнну агресію.

В основному покалічені війною переправи розміщені на дорогах державного значення в Київській, Харківській, Миколаївській та Чернігівській областях. Про це повідомляє Держагентство відновлення.

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Перелік зробленого за регіонами:

Київщина — відновлено 8 мостових переходів через річки Трубіж, Жерева, Здвиж, Ірпінь, Тетерів та 1 мостовий перехід через суходіл;

Чернігівщина — відновлено 3 мости через річку Десна;

Харківщина — відновлено 5 мостів та 1 шляхопровід із підходами;

Миколаївщина — відновлено 1 міст із підходами та ще 1 штучну споруду.

Орім того, відремонтували 14 штучних споруд, що були визнані аварійними. Окремі з них з метою оперативного відновлення руху транспорту та економії коштів було прокладено над водопропускними товстостінними трубами.

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Протягом 2024 року відновлено:

Рівненська область — 1 міст та 3 шляхопроводи;

Тернопільська область — 3 мости;

Львівська область — 1 мостовий перехід та 2 мости;

Миколаївська область — 2 мости;

Івано-Франківська область — 1 міст;

Сумська область — 1 мостовий перехід.

В нинішньому році роботи будуть продовжені. Протягом 2025-го планується профінансувати виконання робіт на об’єктах, що зазнали руйнувань через збройну агресію Росії проти України.