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Які мости відновлені на українських дорогах у 2024 році: перелік

Упродовж 2024 року Агентство відновлення ввело в експлуатацію на всій території України 34 штучні споруди. Сформовано повний список зробленого за рік.
Скільки мостів торік відбудувано Держагентством відновлення - Auto24

ФОТО: Держагентство відновлення|

Збудований замість зруйнованого у 2022 році міст через річку Тетерів став до ладу у грудні

Валентин Ожго
logo20 січня, 17:01
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Це були аварійні та зруйновані в ході війни переправи. Серед 34 відновлених чи побудованих штучних споруд 20 мають статус мостів, мостових переходів, шляхопроводів, що зазнали руйнувань через російську воєнну агресію.

В основному покалічені війною переправи розміщені на дорогах державного значення в Київській, Харківській, Миколаївській та Чернігівській областях. Про це повідомляє Держагентство відновлення.

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Перелік зробленого за регіонами:

  • Київщина — відновлено 8 мостових переходів через річки Трубіж, Жерева, Здвиж, Ірпінь, Тетерів та 1 мостовий перехід через суходіл;
  • Чернігівщина — відновлено 3 мости через річку Десна;
  • Харківщина — відновлено 5 мостів та 1 шляхопровід із підходами;
  • Миколаївщина — відновлено 1 міст із підходами та ще 1 штучну споруду.

Орім того, відремонтували 14 штучних споруд, що були визнані аварійними. Окремі з них з метою оперативного відновлення руху транспорту та економії коштів було прокладено над водопропускними товстостінними трубами.

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Протягом 2024 року відновлено:

  • Рівненська область — 1 міст та 3 шляхопроводи;
  • Тернопільська область — 3 мости;
  • Львівська область — 1 мостовий перехід та 2 мости;
  • Миколаївська область — 2 мости;
  • Івано-Франківська область — 1 міст;
  • Сумська область — 1 мостовий перехід.

В нинішньому році роботи будуть продовжені. Протягом 2025-го планується профінансувати виконання робіт на об’єктах, що зазнали руйнувань через збройну агресію Росії проти України.

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