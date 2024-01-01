Коли добудують розв'язку на Одеській трасі біля Віта-Поштової

Саме таке визначення дало будівництву Держагентство відновлення, опублікувавши черговий звіт на своїй сторінці в Facebook.

Невдовзі у цьому проблемному місці на виїзді з Києва стане до ладу шляхопровід з тунелем та кільцевою розв’язкою.

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На лівому проїзді шляхопроводу будівельники вже ведуть гідроізоляцію монолітної плити, встановлюють перильне та бар’єрне огородження. Тривають підготовчі роботи до влаштування асфальтобетону.

Зроблено багато, але ще потрібно зачекати. Фото: Держвідновлення

На з’їздах та кільцевій розв’язці фахівці монтують водопропускні й дренажні труби, перевлаштовують інженерні мережі.

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Зазначається, що реалізація цього проєкту дозволить підвищити безпеку руху та пропускну здатність траси міжнародного значення, якою щодоби користуються майже 49 тисяч авто.