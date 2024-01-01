Для чого розбирають довжелезний міст через річку Тетерів

Знищений у березні 2022 року 300-метровий міст по дорозі до Іванкова визнано непридатним для подальшої експлуатації через один частково пошкоджений залізобетонний прогон і вщент зруйнований інший. За висновками експертної комісії ця споруда вимагає значного обсягу ремонтно-будівельних робіт.

Наразі підрядна організація веде на об'єкті загальні демонтажні роботи. Будівельники розбирають омонолічені (зацементовані) стики залізобетонних балок та плит. Про це повідомило Держагентство відновлення.

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Одночасно з цим готуються стабілізаційні майданчики, куди можна буде завести важку будівельну техніку для демонтажу залізобетонних балок.

Після цього відбувається будівництво опор, балок, прогонів. В кінцевому результаті тут з’явиться нова переправа, що за своїми характеристиками по вантажності та пропускній здатності, а також безпеці руху перевершить довоєнну споруду.

З введенням мосту в експлуатацію буде покращено транспортне сполучення для місцевих громад, а також з'єднає дорогу міжнародного значення М-07 Київ – Ковель – Ягодин, більш відому як "варшавка", з селищем Іванковим.

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Нинішній об'єкт – один із шести, що реалізується в рамках пілотної програми відновлення міст у Київській області за підтримки UK Export Finance (UKEF). На сьогодні три об'єкти вже введено в експлуатацію, а ще на трьох, у тому числі й тут, роботи ведуться.

Про терміни введення цього мосту в стрій Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України не повідомляє.