Офіційно міст у Теребовлі на Тернопільщині реконструювали, а насправді – збудували новий

За словами будівельників, тут практично зведено новий міст. Стара 90-річна конструкція була визнана аварійною, її експлуатація через фізичний стан виявилася неможливою.

Під час демонтажу це підтвердилося: опори майже не мали армування. Окрім того, основна бетонна частина була зведена на дерев’яних палях, що вже не відповідало жодним сучасним нормам навантаження.

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І ось вперше з 2008 року на державних дорогах Тернопільської області Служба відновлення та розвитку інфраструктури області збудувала повністю нову штучну споруду. Міст у Теребовлі стане важливим кроком у покращенні логістики не тільки регіону, але й для транзитного транспорту.

Фото: Служба відновлення у Тернопільській області

Тепер логістика на ділянці дороги М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече відповідає усім стандартам безпеки та комфорту. Вона сповна забезпечить пасажирську, вантажну логістику та приватні потреби жителів містечка.

Міст завдовжки в 48,7 метра та загальною шириною 12,8 метра має дві смуги руху. Обабіч переправи облаштовано пішохідні доріжки завширшки 1,8 м.

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Перед відкриттям руху фахівці ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури" перевірили якість та надійність збудованого мосту. За допомогою спеціальних датчиків вони визначили реакцію споруди на статичне та динамічне навантаження від 4 вантажівок. Показники виявилися в нормі.

Фото: Служба відновлення у Тернопільській області

Міст, де щодня проїжджає близько 15 000 транспортних засобів, обійшовся в 158 млн грн. Будівельні роботи велися при фінансовій підтримці Європейського інвестиційного банку реконструкції.

Офіційно транспортний перехід введено в експлуатацію. Однак ще залишилися завершити деякі роботи з інфраструктурної частини проєкту, в основному естетико-косметичної тематики. Це на транспортний трафік не впливає, рух відкрито, а другорядні роботи підрядник за умовами договору завершать цьогоріч, а щось – у першій половині наступного року.

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Гарантійний термін експлуатації датується 50-річним терміном, але підрядник обіцяє, що ця споруда буде надійно працювати удвічі більше – робилося все добротно.

Деякий фронт робіт підрядник виконає вже до кінця року чи на початку наступного, але руху транспорту це перепоною не стане. Фото: Служба відновлення у Тернопільській області