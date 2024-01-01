Для чего разбирают длинный мост через реку Тетерев

Уничтоженный в марте 2022 года 300-метровый мост по дороге в Иванков признан непригодным для дальнейшей эксплуатации из-за одного частично поврежденного железобетонного прогона и полностью разрушенного другого. По заключению экспертной комиссии это сооружение требует значительного объема ремонтно-строительных работ.

Сейчас подрядная организация ведет на объекте общие демонтажные работы. Строители разбирают омоноличенные (зацементированные) стыки железобетонных балок и плит. Об этом сообщило Госагентство восстановления.

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Одновременно с этим готовятся стабилизационные площадки, куда можно будет завести тяжелую строительную технику для демонтажа железобетонных балок.

После этого начнется строительство опор, балок, прогонов. В конечном результате здесь появится новая переправа, которая по своим характеристикам грузоподъемности и пропускной способности, а также безопасности движения превзойдет довоенное сооружение.

С введением моста в эксплуатацию будет улучшено транспортное сообщение для местных громад, а также соединит дорогу международного значения М-07 Киев – Ковель – Ягодин, более известную как "варшавка", с поселком Иванковым.

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Нынешний объект – один из шести, реализуемых в рамках пилотной программы восстановления городов в Киевской области при поддержке UK Export Finance (UKEF). На сегодня три объекта уже введены в эксплуатацию, а еще на трех, в том числе и здесь, работы ведутся.

О сроках ввода этого моста в строй Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины не сообщает.