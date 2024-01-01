300-метровый мост через Тетерев начал пропускать транспорт

Инженерное сооружение на дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин было разрушено во время оккупации Киевской области в 2022 году. После возвращения территории дорога в этом месте до настоящего времени оставалась проблемной для региональной и международной логистики.

Как сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, в рамках проекта восстановления взялись за устранение этой проблемы. Об этом мосте редакция Авто24 писала в одном из обзоров.

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Здесь выполнили значительный комплекс работ. В первую очередь восстановили 12 опор моста и построили две новые.

Разместили новые пролетные строения. Эти железобетонные конструкции по длине достигли 289,63 метра. Общая длина непосредственно моста имеет 290 метров.

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По проектной документации выполнена гидроизоляция и последовательно уложены два слоя асфальтобетонного покрытия общей площадью 3400 кв. м. На мосту установили гранитный бортовой камень, на подходах – железобетонный.

Мостостроители также смонтировали 580 погонных метров перильного и барьерного ограждения. Общая длина участка ремонта с подходами составляет 424,3 м.

Вдоль всего инженерного сооружения и отремонтированного участка пути с подъездами установлены опоры с фонарями освещения, протянули с обеих сторон современную систему водоотведения с очистными сооружениями.

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Мост с двумя полосами движения и служебными проходами получил горизонтальную дорожную разметку, новые дорожные знаки.

Здесь средняя интенсивность движения держится в пределах 5687 автомобилей в сутки, но мост по проектной мощности способен обработать за это время перспективную интенсивность в не менее 6473 автомобиля.

Движение открыто без ограничений по грузоподъемности для всех типов транспорта, допущенного к эксплуатации дорогами общего пользования. Средняя расчетная скорость движения – 90 км/ч.

Правда, строители зону этого объекта не покинули. Подрядная организация продолжает выполнять работы, которые не мешают движению транспорта в обоих направлениях. В частности, продолжается обустройство откосов и завершается монтаж освещения на мосту и на подходах.

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Кроме этого, в 2025 году здесь в порядок приведут прилегающие территории и обустроят все инженерные сети.

Ориентировочный период эксплуатации моста проектировщики и строители определили сроком в 85 лет.