На Киевщине восстановлено полноценное движение еще одним мостом

ФОТО: Службы восстановления Киевщины|
Этот 156-метровый мост стал еще лучше, чем был до войны
Разрушенный в феврале 2022 года мост теперь восстановлен. По техническому состоянию, уровню безопасности и грузоподъемности он стал даже лучше того, что был раньше.
Мост через тихотечную реку Ирпень имеет две полосы для движения автотранспорта. Об этом событии сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области.
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Кроме удобных подъездов и безопасных и обустроенных систем водоотведения, здесь с каждой стороны на опорах установили солнечные панели и накопители производимой ими электроэнергии. Ночью и в сумерки здесь будет работать подсветка.
На обеих полосах движения дорожники устелили два слоя асфальтобетонного покрытия. Верхний слой выполнен по технологии щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА).
Фото: Служба восстановления Киевщины
В отличие от обычных смесей, ЩМА имеет в своем составе больше щебня, а также содержит так называемые стабилизационные добавки. Благодаря этому асфальт имеет повышенную прочность и устойчивость к деформациям.
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Уже перед самым пуском этого сооружения в эксплуатацию дорожники нанесли на поверхность дороги и моста разметку, что четко разграничивает полосы движения и обеспечивает в зоне мостового перехода соответствующий уровень безопасности встречных потоков транспорта.