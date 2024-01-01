На Київщині відновлено повноцінний рух ще одним мостом

Зруйнований у лютому 2022 року міст тепер відновлено. За технічним станом, рівнем безпеки та вантажністю він став навіть кращим від того, що був раніше.

Міст через тихоплинну річку Ірпінь має дві смуги для руху автотранспорту. Про цю подію сповістила Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

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Окрім зручних під’їздів та безпечних й облаштованих систем водовідведення, тут з кожного боку на опорах встановили сонячні панелі та накопичувачі виробленої ними електроенергії. Вночі та у сутінки тут працюватиме підсвітка.

На обох смугах руху дорожники встелили два шари асфальтобетонного покриття. Верхній шар виконано за технологією щебенево-мастичного асфальтобетону (ЩМА).

Фото: Служба відновлення Київщини

На відміну від звичайних сумішей, ЩМА має у своєму складі більше щебеню, а також містить так звані стабілізаційні добавки. Завдяки цьому асфальт має підвищену міцність і стійкість до деформацій.

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Уже перед самісіньким пуском цієї споруди в експлуатацію дорожники нанесли на поверхню дороги та мосту розмітку, що чітко розмежовує смуги руху й забезпечує в зоні мостового переходу відповідний рівень безпеки зустрічних потоків транспорту.