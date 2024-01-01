300-метровий міст через Тетерів почав пропускати транспорт

Інженерна споруда на дорозі М-07 Київ – Ковель – Ягодин була зруйнована під час окупації Київської області у 2022 році. Після повернення території дорога у цьому місці до нинішнього часу лишалася проблемною для регіональної та міжнародної логістики.

Як повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, в рамках проєкту відбудови взялися за усунення цієї проблеми. Про цей міст редакція Авто24 писала в одному з оглядів.

Читайте також Міст через Тису буде найбільшим переходом в Румунію

Тут виконали значний комплекс робіт. В першу чергу відновили 12 опор мосту та збудували дві нові.

Розмістили нові прогонові будови. Ці залізобетонні конструкції по довжині сягнули 289,63 метра. Загальна довжина безпосередньо мосту має 290 метрів.

Читайте також На Київщині відновлено повноцінний рух ще одним мостом

За проєктною документацією виконано гідроізоляцію та послідовно укладено два шари асфальтобетонного покриття загальною площею 3400 кв. м. На мосту встановили гранітний бортовий камінь, на підходах – залізобетонний.

Мостобудівники також змонтували 580 погонних метрів перильного та бар’єрного огородження. Загальна довжина ділянки ремонту з підходами становить 424,3 м.

Вздовж усієї інженерної споруди та відремонтованої ділянки шляху з під’їздами встановлено опори з ліхтарями освітлення, протягнули з обох боків сучасну систему водовідведення з очисними спорудами.

Читайте також На річці Здвиж відбудували автомобільний міст

Міст з двома смугами руху та службовими проходами отримав горизонтальну дорожню розмітку, нові дорожні знаки.

Тут середня інтенсивність руху тримається в межах 5687 автомобілів на добу, але міст за проєктною потужністю спроможний обробити за цей час перспективну інтенсивність в щонайменше 6473 автомобілі.

Рух відкрито без обмежень по вантажності для усіх типів транспорту, допущеного до експлуатації дорогами загального користування. Середня розрахункова швидкість руху – 90 км/год.

Щоправда, будівельники зону цього об’єкта не покинули. Підрядна організація продовжує виконувати роботи, які не заважають руху транспорту в обох напрямках. Зокрема, триває облаштування укосів та завершується монтаж освітлення на мосту й на підходах.

Читайте також Відбудований міст через Десну освітлюється сонячними панелями



Окрім цього, у 2025 році тут в добрий лад приведуть прилеглі території та облаштують усі інженерні мережі.

Орієнтовний період експлуатації мосту проєктувальники та будівельники визначили терміном у 85 років.