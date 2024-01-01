Когда достроят развязку на Одесской трассе возле Вита-Почтовой

Именно такое определение дало строительству Госагентство восстановления, опубликовав очередной отчет на своей странице в Facebook.

Вскоре в этом проблемном месте на выезде из Киева введут в строй путепровод с тоннелем и кольцевой развязкой.

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На левом проезде путепровода строители уже ведут гидроизоляцию монолитной плиты, устанавливают перильное и барьерное ограждение. Продолжаются подготовительные работы по устройству асфальтобетона.

Сделано много, но еще нужно подождать. Фото: Госвосстановление

На съездах и кольцевой развязке специалисты монтируют водопропускные и дренажные трубы, переустраивают инженерные сети.

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Указывается, что реализация этого проекта позволит повысить безопасность движения и пропускную способность трассы международного значения, которой ежесуточно пользуются почти 49 тысяч авто.