На развязке в Вите-Почтовой рядом с Киевом сделали подкоп

Вскоре правая и левая стороны одесской трассы соединит тоннель. Об этом инженерном ходе работ рассказывается на ФБ-странице компании "Автомагистраль-Юг", подрядчика упомянутого объекта.

Указано, что в ближайшее время процесс будет завершен. Ускоренным темпам способствует то, что стены тоннеля (бетонные сваи) и перекрытия (монолитная плита) здесь были заложены еще на предыдущих этапах. Их использовали, но выемку грунта пришлось осуществить.

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В дальнейшем этот процесс пригодится. Складирование грунта осуществляется рядом со строительной площадкой. Туда отвозится этот материал. Накопленный от выемки песок впоследствии будет использован для подсыпки откосов. Это произойдет уже на завершающем этапе строительства.

Сейчас на объекте заработает 50 единиц различной спецтехники. На этом участке привлекли к работе экскаваторы, фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики, самосвалы, бульдозеры и другую технику.

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Напомним, часть развязки будет подземной – под трассой появится тоннель, через который автотранспорт сможет поворачивать в сторону столицы. Такое решение улучшит пропускную способность транспорта на этом участке дороги, что по сей день была и пока остается проблемной, особенно в часы пик.