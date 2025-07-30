Дорожники пригальмували рух на підходах до прикордонного пункту пропуску "Рава-Руська"

Капітальний ремонт 33-кілометрової ділянки траси М-09 від с. Воля-Висоцька до прикордонного пункту пропуску ведеться без припинення руху. Він ускладнений, але лишився інтенсивним, оскільки тут пролягає основний коридор Транс’європейської транспортної мережі, що веде з Києва до Варшави.

Роботи на згаданій ділянці шляху веде знана в Україні та за кордоном компанія "Автомагістраль-Південь". Обсяг запланованого великий, практично це повна реконструкція автодороги з підведенням її характеристики до сучасних стандартів дорожнього руху.

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Окрім капітального ремонту наявної дороги, будівельникам потрібно за межами населених пунктів збудувати додаткову третю смугу. Завдяки цьому автомагістраль буде розширена й осучаснена.

Фото: Автомагістраль-Південь

На ділянці шляху, точна відстань якого 33,4 кілометра, належить демонтувати й перебудувати шість мостів, що перебувають в аварійному стані, на чотирьох мостових переходах потрібно замінити бетонні труби. Також належить створити кільцеву розв’язку.

Будівельники ведуть демонтаж старих мостових конструкцій, влаштовують на місці майбутніх штучних споруд буронабивні палі.

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Для підтримки трафіка й сприяння руху транспорту обабіч цих об’єктів влаштували об’їзди. До нинішніх рясних дощів встигли переналаштували дощові каналізації.

Фото: Автомагістраль-Південь

Що ще передбачає проєкт:

з обох сторін біля зупинок транспорту, перехрестів, примикань, додаються перехідно-швидкісні смуги;

повністю заміниться дорожня основа, влаштовується нове покриття з трьох шарів асфальтобетону;

влаштується система водовідведення (та очищення) дощової води. Наразі її взагалі не було;

будуть зроблені тротуари, велодоріжки.

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Нагадаємо, ще до війни ЄБРР провів аудит безпеки дорожнього руху, аналіз економічної доцільності, екологічну та соціальну оцінку. У 2020 році між Україною та банком була підписана угода про фінансування низки проєктів, серед яких і капремонт М-09.