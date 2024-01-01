Велика партія квадроциклів та мотоциклів пішла на фронт

За останні 90 днів це вже третя за відліком велика партія байків. Цього разу буде комбіноване постачання дво- та чотириколісних машин. Два попередні донати дорожників були цільовими за сегментами – квадроцикли та мотоцикли йшли окремими пакетами.

Як повідомляє на своїй ФБ-сторінці "Автомагістраль-Південь", нині будь-який автотранспорт миттєво стає мішенню для ударних БпЛА, отож маневрові та швидкісні байки суттєво допомагають в тих складних умовах вберегти життя воїнів.

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Квадроцикл Linhai 500 Promax – це не військова версія, але створений він для екстремального водіння болотами, полями, складним рельєфом, по сніговій цілині тощо. Підвіска 365-кілограмового всюдихода задля найкращої ефективності у різних позашляхових поверхнях регулюється під потрібні умови.

Двигун бензиновий, 4-тактний інжекторного (EFI) виконання отримав захист від можливих ударів при наїздах на перешкоди. Він видає 33 к.с. при 7000 об/хв. Коробка передач варіаторного типу (CVT) працює в режимах підвищеного, зниженого ходу як вперед, так і назад.

Фото: Автомагістраль-Південь

Linhai 500 Promax з колісною формулою 4х4 отримав блокування диференціала, що в умовах бездоріжжя суттєво покращує ходові характеристики.

Щодо двоколісних байків, то там візуально вгадуються мотоцикли класу ендуро Forte FT. Ці 19-сильні двоколісні машини також цивільні, але дуже добре адаптовані для позашляхових екстремальних умов.

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Фото: Автомагістраль-Південь

Таке виконання для армійських завдань дуже результативне, оскільки в першу чергу це не стільки патрульний транспорт, скільки штурмовий, рейдовий чи розвідувальний – заскочили на ворожу територію, наробили загарбникам шкоди й чимдуж від'їхали назад.

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Тут, як і у квадроциклах, стартерний запуск, хоча при потребі двомісну машину можна заводити кікстартером. Є ще й третій варіант запуску – буксиром. Для цього достатньо мускульних зусиль водія, оскільки мотоцикл важить всього 132 кг.

Фото: Автомагістраль-Південь

Куди саме і кому буде передано техніку та в якій кількості, не повідомляється. Нагадаємо, подібними мотоциклами класу ендуро укомплектовано першу в ЗСУ мотоциклетну штурмову роту.