Большая партия квадроциклов и мотоциклов ушла на фронт

За последние 90 дней это уже третья по счету крупная партия байков. На этот раз будет комбинированная поставка двух- и четырехколесных машин. Два предыдущих донаты дорожников были целевыми по сегментам – квадроциклы и мотоциклы шли отдельными пакетами.

Как сообщает на своей ФБ-странице "Автомагистраль-Юг", сейчас любой автотранспорт мгновенно становится мишенью для ударных БпЛА, поэтому маневровые и скоростные байки существенно помогают в тех сложных условиях уберечь жизни воинов.

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Квадроцикл Linhai 500 Promax – это не военная версия, но создан он для экстремального вождения болотами, полями, сложным рельефом, по снежной целине и тому подобное. Подвеска 365-килограммового вездехода для лучшей эффективности в различных внедорожных поверхностях регулируется под нужные условия.

Двигатель бензиновый, 4-тактный инжекторного (EFI) исполнения получил защиту от возможных ударов при наездах на препятствия. Он выдает 33 л.с. при 7000 об/мин. Коробка передач вариаторного типа (CVT) работает в режимах повышенного, пониженного хода как вперед, так и назад.

Фото: Автомагистраль-Юг

Linhai 500 Promax с колесной формулой 4х4 получил блокировку дифференциала, что в условиях бездорожья существенно улучшает ходовые характеристики.

Что касается двухколесных байков, то там визуально угадываются мотоциклы класса эндуро Forte FT. Эти 19-сильные двухколесные машины также гражданские, но очень хорошо адаптированы для внедорожных экстремальных условий.

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Фото: Автомагистраль-Юг

Такое исполнение для армейских задач очень результативное, поскольку в первую очередь это не столько патрульный транспорт, сколько штурмовой, рейдовый или разведывательный – влетели на вражескую территорию, наделали захватчикам вреда и поскорее уехали обратно.

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Здесь, как и в квадроциклах, стартерный запуск, хотя при необходимости двухместную машину можно заводить кикстартером. Есть еще и третий вариант запуска – буксиром. Для этого достаточно мускульных усилий водителя, поскольку мотоцикл весит всего 132 кг.

Фото: Автомагистраль-Юг

Куда именно и кому будет передана техника и в каком количестве, не сообщается. Напомним, подобными мотоциклами класса эндуро укомплектовали первую в ВСУ мотоциклетную штурмовую роту.