Развязка в Вите-Почтовой под Киевом получила подземный тоннель

Над тоннелем на правой части трассы асфальтобетонные работы уже завершены. На следующей неделе будет открыт проезд. Такой новостью порадовала на своей ФБ-странице компания "Автомагистраль-Юг".

Между тем левую часть временно придется перекрыть, поскольку там следует обустроить переходно-скоростные полосы от Киева и со стороны Василькова.

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"Работы выполняются в соответствии с графиком: в конце июня – начале июля развязку, как и обещали, откроем", – уверяют в компании "Автомагистраль-Юг".

Фото: Автомагистраль-Юг

Уже полностью смонтирована система дождевой канализации. На следующей неделе начнется монтаж очистных сооружений для дождевых вод.

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Напомним, часть развязки является подземной – под трассой проложен тоннель, через который автотранспорт сможет поворачивать в сторону столицы.