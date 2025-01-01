Українські дорожники зробили одну автомагістраль в Румунії та розпочинають роботи на іншій

Поки в Україні потрібних обсягів дорожнього будівництва не вистачає, оскільки через зрозумілі причини кошти йдуть на важливіші напрямки, вітчизняний гігант "Автомагістраль-Південь" взявся за підряди у сусідніх країнах, перемагаючи у тендерних перегонах європейські дорожні служби.

Зданий дорожній об’єкт роботи на регіональній румунській автомобільній дорозі DJ137 вітчизняна компанія розпочала восени минулого року. Автодорога пролягає в самому серці Трансільванії, з'єднує міста Одоргею-Секуєск та Кристуру-Секуєск і є важливим туристичним маршрутом.

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Торік на відведеній для ремонту 21-кілометровій ділянці ремонту наші будівельники влаштували нову дорожню основу з щебеню та нижнього шару асфальтобетону. Саме ж укладання верхнього шару покриття перенесли на весну, оскільки зима у гірській Трансільванії досить сувора.

Фото: Автомагістраль-Південь

У квітні погода дозволила знову розпочати роботу. На об’єкті працювало дві асфальтоукладальні ланки – 14 одиниць техніки. Окрім проїзної частини з верхнім шаром асфальтобетону облаштовано велодоріжки, тротуари, з’їзди. Такі роботи прописані в проєктній документації.

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Роботою українського підрядника замовник лишився вдоволений – дорогу зроблено якісно, у відповідності з проєктом та у визначені контрактом терміни.

Українська команда починає переїзд на новий об’єкт: минулого місяця компанія підписала контракт на реалізацію ще масштабнішого проєкту – будівництва нової міжнародної автотраси Арад-Арадя.