Українська компанія будуватиме дороги в Румунії

Згадані компанії вже уклали із державним підприємством CNAIR контракт, яким підрядник зобов’язується здійснити будівництво першої ділянки автомагістралі Арад – Орадя. Угода передбачає спорудження першої ділянки дороги завдовжки 33,7 км у межах стратегічного європейського коридору Via Carpathia.

Як пише в інформаційному повідомленні Forbes Ukraine, загальна довжина дороги сягатиме 120,5 км. Це буде сучасна транспортна артерія, яка стане частиною шляху між Балтійським, Чорним та Середземним морями. Для реалізації законтрактованого завдання (33,7 км) відведено 24 місяці.

Читайте також На ремонт фронтових доріг виділено понад 5 мільярдів гривень: як це пояснили у Кабміні

На ділянці цієї автомагістралі будівельникам належить спорудити 32 інфраструктурних обʼєкти, з-поміж яких мости, шляхопроводи, розв’язки. Наймасштабніший із них шляхопровід над залізницею має довжину 727 метрів.

Окрім цього, вздовж дороги побудують паркінги з колонками електрозарядки транспортних засобів усіх розмірних груп, у т.ч. важкого комерційного.

Читайте також Румунія запровадила для вантажівок з митними товарами GPS-пломби

За словами генерального директора "Автомагістраль-Південь" Миколи Тимофеєва, якого цитує Forbes Ukraine, це – історична подія: "Україна постачає не сировину, а високотехнологічні послуги, які приносять валютний виторг та знижують залежність від сировинного експорту".

До цього "Автомагістраль-Південь" реалізувала інфраструктурні проєкти в Україні, Молдові та Румунії: серед них – будівництво аеропортової смуги в Одесі, траси Н-31 Київ – Дніпро, мосту через Десну, а також ремонт доріг у Трансильванії й реконструкція аеропорту «Сату-Маре».

Торік компанія відкрила офіс у Румунії та продовжує брати участь в інших тендерах на місцевому ринку.