Украинская компания будет строить дороги в Румынии

Упомянутые компании уже заключили с государственным предприятием CNAIR контракт, которым подрядчик обязуется осуществить строительство первого участка автомагистрали Арад – Орадя. Соглашение предусматривает строительство первого участка дороги длиной 33,7 км в рамках стратегического европейского коридора Via Carpathia.

Как пишет в информационном сообщении Forbes Ukraine, общая длина дороги достигает 120,5 км. Это будет современная транспортная артерия, которая станет частью пути между Балтийским, Черным и Средиземным морями. Для реализации законтрактованной задачи (33,7 км) отведено 24 месяца.

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На участке этой автомагистрали строителям предстоит построить 32 инфраструктурных объекта, среди которых мосты, путепроводы, развязки. Самый масштабный из них путепровод над железной дорогой имеет длину 727 метров.

Кроме этого, вдоль дороги построят паркинги с колонками электрозарядки транспортных средств всех размерных групп, в т.ч. тяжелого коммерческого.

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По словам генерального директора "Автомагистраль-Юг" Николая Тимофеева, которого цитирует Forbes Ukraine, это – историческое событие: "Украина поставляет не сырье, а высокотехнологичные услуги, которые приносят валютную выручку и снижают зависимость от сырьевого экспорта".

До этого "Автомагистраль-Юг" реализовала инфраструктурные проекты в Украине, Молдове и Румынии: среди них – строительство аэропортовой полосы в Одессе, трассы Н-31 Киев – Днепр, моста через Десну, а также ремонт дорог в Трансильвании и реконструкция аэропорта "Сату-Маре".

В прошлом году компания открыла офис в Румынии и продолжает участвовать в других тендерах на местном рынке.