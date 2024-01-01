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В якому насправді стані будівництво розв’язки біля Віти-Поштової: відео

Днями ми повідомляли про стан справ на будівництві транспортної розв’язки біля Віти-Поштової, але то була неповна розповідь: за вихідні дні тунель отримав асфальтове покриття і це ще не все.
Підрядник будівнитцва розв’язки біля Віти-Поштової показав відео з об’єкта - Auto24

ФОТО: Автомагістраль-Південь|

Хай не так швидко, але в гарному темпі об’єкт частково готують до здачі

Валентин Ожго
logo10 червня, 08:40
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Як видно з фото, зроблених квадрокоптером, верхній шар асфальтобетону з’явився і на перехідно-швидкісних смугах. Про це повідомила на своїй ФБ-сторінці компанія "Автомагістраль-Південь".

З висоти пташиного полоту чітко проглядаються смуги свіжовкладеного асфальту. Це видно як в круговому вигині тунельного проїзду, так і на поверхні траси Київ-Одеса.

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Рух здійснюється в обмеженому режимі – однією стороною по дві смуги в кожному напрямку – до столиці та у бік Одеси.

Фото: Автомагістраль-Південь

Попри такий стан, заторів не видно, але це зрозуміло – знімання фото та відео велося не в години пік, коли трафік на цій пристоличній ділянці дороги подвоюється. В такий період інтенсивність руху тут навіть стає потрійною відносно денного потоку.

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На запропонованому відео (див. внизу) добре видно, які потужності спецтехніки та людських ресурсів пустили в дію на цьому об’єкті. Підрядник поетапно планує вводити ділянки розв’язки в експлуатацію.

"Після проведення випробувань відкриваємо для проїзду праву частину Одеської траси", – повідомила учора ввечері, 9 червня, пресслужба компанії "Автомагістраль-Південь".

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