В каком на самом деле состоянии строительство развязки возле Виты-Почтовой: видео

Как видно из фото, сделанных квадрокоптером, верхний слой асфальтобетона появился и на переходно-скоростных полосах. Об этом сообщила на своей ФБ-странице компания "Автомагистраль-Юг".

С высоты птичьего полотна четко просматриваются полосы свежеуложенного асфальта. Это видно как в круговом изгибе тоннельного проезда, так и на поверхности трассы Киев-Одесса.

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Движение осуществляется в ограниченном режиме – одной стороной по две полосы в каждом направлении – в столицу и в сторону Одессы.

Фото: Автомагистраль-Юг

Несмотря на такое состояние, пробок не видно, но это понятно – съемка фото и видео велась не в часы пик, когда трафик на этом пристоличном участке дороги удваивается. В такой период интенсивность движения здесь даже становится тройной относительно дневного потока.

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На предложенном видео (смотри внизу) хорошо видно, какие мощности спецтехники и человеческих ресурсов пустили в действие на этом объекте. Подрядчик поэтапно планирует вводить участки развязки в эксплуатацию.

"После проведения испытаний открываем для проезда правую часть Одесской трассы", – сообщила вчера вечером, 9 июня, пресс-служба компании "Автомагистраль-Юг".