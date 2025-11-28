Укр
Возле Львова испробовали мост на прочность: что обнаружили эксперты

Новый путепровод на Западном обходе Львова наконец прошел процедуру финальных испытаний: специалисты Национального института развития инфраструктуры признали мост готовым к эксплуатации.
Львов по дороге к границе получил новый путепровод - Auto24

ФОТО: Volvo FMX|

Четырехосные самосвалы Volvo FMX с балластом

Современная транспортная инфраструктура Львовщины стала на шаг ближе к полному обновлению. Об этом знаковом событии со ссылкой на выводы независимых экспертов сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области

Исследование показало, что на основании всех успешно выдержанных статических и динамических нагрузок путепровод через железную дорогу на автодороге М-10 Львов – Краковец (Западный обход Львова) в с. Зимняя Вода соответствует Государственным строительным нормам.

Комплексные испытания конструкции

Для подтверждения качества, надежности и соответствия современным Государственным строительным нормам сооружение прошло ряд обследований.

Статическая и динамическая нагрузка:
четыре грузовика весом по 40 тонн создавали нагрузку на различных прогонах путепровода. Специальные датчики фиксировали реакцию конструкции.
Контрольные замеры:
техника останавливалась в определенных точках, а также выполняла разгон до заданной скорости, после чего проводились точные инженерные измерения.

Процедура тестирования искусственного сооружения предусматривает статические и динамические измерения. Фото: Служба восстановления

Курсом к постоянной логистике у границы

До реконструкции переправа находилась в V (неработоспособном) эксплуатационном состоянии. Обновление путепровода стало важным шагом для улучшения транспортной ситуации на Западном обходе Львова.

Через этот участок проходит большинство автомобилей в направлении пункта пропуска "Краковец – Корчева". Новый мост обеспечит лучшую пропускную способность и повысит уровень безопасности движения.

Установленные под мостом сенсоры реагируют на малейшие нагрузки и амплитуду колебания. Фото: Служба восстановления

Основные выполненные работы

Новый путепровод имеет длину 75,8 метра. В рамках реконструкции было выполнено:

  • монтаж новых опор и железобетонных балок;
  • устройство конструктива дорожной одежды;
  • организацию водоотвода и укрепление откосов;
  • установление современного освещения, тротуаров, перильного и барьерного ограждения;
  • обустройство подходов длиной по 346 метров с обеих сторон;
  • монтаж дорожных знаков и нанесение разметки.

Напомним, левую часть сооружения успешно испытали еще в 2023 году.

