Возле Львова испробовали мост на прочность: что обнаружили эксперты

Современная транспортная инфраструктура Львовщины стала на шаг ближе к полному обновлению. Об этом знаковом событии со ссылкой на выводы независимых экспертов сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области

Исследование показало, что на основании всех успешно выдержанных статических и динамических нагрузок путепровод через железную дорогу на автодороге М-10 Львов – Краковец (Западный обход Львова) в с. Зимняя Вода соответствует Государственным строительным нормам.

Комплексные испытания конструкции

Для подтверждения качества, надежности и соответствия современным Государственным строительным нормам сооружение прошло ряд обследований.

Статическая и динамическая нагрузка:

четыре грузовика весом по 40 тонн создавали нагрузку на различных прогонах путепровода. Специальные датчики фиксировали реакцию конструкции.

Контрольные замеры:

техника останавливалась в определенных точках, а также выполняла разгон до заданной скорости, после чего проводились точные инженерные измерения.

Процедура тестирования искусственного сооружения предусматривает статические и динамические измерения. Фото: Служба восстановления

Курсом к постоянной логистике у границы

До реконструкции переправа находилась в V (неработоспособном) эксплуатационном состоянии. Обновление путепровода стало важным шагом для улучшения транспортной ситуации на Западном обходе Львова.

Через этот участок проходит большинство автомобилей в направлении пункта пропуска "Краковец – Корчева". Новый мост обеспечит лучшую пропускную способность и повысит уровень безопасности движения.

Установленные под мостом сенсоры реагируют на малейшие нагрузки и амплитуду колебания. Фото: Служба восстановления

Основные выполненные работы

Новый путепровод имеет длину 75,8 метра. В рамках реконструкции было выполнено:

монтаж новых опор и железобетонных балок;

устройство конструктива дорожной одежды;

организацию водоотвода и укрепление откосов;

установление современного освещения, тротуаров, перильного и барьерного ограждения;

обустройство подходов длиной по 346 метров с обеих сторон;

монтаж дорожных знаков и нанесение разметки.

Напомним, левую часть сооружения успешно испытали еще в 2023 году.