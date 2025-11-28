Возле Львова испробовали мост на прочность: что обнаружили эксперты

ФОТО: Volvo FMX|
Четырехосные самосвалы Volvo FMX с балластом
Современная транспортная инфраструктура Львовщины стала на шаг ближе к полному обновлению. Об этом знаковом событии со ссылкой на выводы независимых экспертов сообщила Служба восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области
Исследование показало, что на основании всех успешно выдержанных статических и динамических нагрузок путепровод через железную дорогу на автодороге М-10 Львов – Краковец (Западный обход Львова) в с. Зимняя Вода соответствует Государственным строительным нормам.
Комплексные испытания конструкции
Для подтверждения качества, надежности и соответствия современным Государственным строительным нормам сооружение прошло ряд обследований.
Статическая и динамическая нагрузка:
четыре грузовика весом по 40 тонн создавали нагрузку на различных прогонах путепровода. Специальные датчики фиксировали реакцию конструкции.
Контрольные замеры:
техника останавливалась в определенных точках, а также выполняла разгон до заданной скорости, после чего проводились точные инженерные измерения.
Процедура тестирования искусственного сооружения предусматривает статические и динамические измерения. Фото: Служба восстановления
Курсом к постоянной логистике у границы
До реконструкции переправа находилась в V (неработоспособном) эксплуатационном состоянии. Обновление путепровода стало важным шагом для улучшения транспортной ситуации на Западном обходе Львова.
Через этот участок проходит большинство автомобилей в направлении пункта пропуска "Краковец – Корчева". Новый мост обеспечит лучшую пропускную способность и повысит уровень безопасности движения.
Установленные под мостом сенсоры реагируют на малейшие нагрузки и амплитуду колебания. Фото: Служба восстановления
Основные выполненные работы
Новый путепровод имеет длину 75,8 метра. В рамках реконструкции было выполнено:
- монтаж новых опор и железобетонных балок;
- устройство конструктива дорожной одежды;
- организацию водоотвода и укрепление откосов;
- установление современного освещения, тротуаров, перильного и барьерного ограждения;
- обустройство подходов длиной по 346 метров с обеих сторон;
- монтаж дорожных знаков и нанесение разметки.
Напомним, левую часть сооружения успешно испытали еще в 2023 году.