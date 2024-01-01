Небезпечні вантажі в ЄС потрібно буде перевозити за новими правилами

Мова йде про маркування небезпечних товарів, що є складовою частиною логістичних операцій в безпеці перевезень певної групи товарів. Тут повна інформація про класи небезпеки, властивості речовин, що транспортуються, та відповідні захисні заходи.

Угода про міжнародне перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом (ADR), що переглядається кожні два роки, набуде чинності з 1 січня 2025 року. З 1 липня 2025 року кожен, хто перевозить небезпечні вантажі автомобільним транспортом, повинен застосовувати ADR 2025, про що йдеться на сайті з такою назвою.

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ADR 2025 – одинадцять нових номерів ООН

ADR 2025 впроваджує одинадцять нових номерів ООН та доповнюється 132 спеціальними змінами. В описі змін трактуються детальні характеристики та рекомендації щодо перевезення небезпечних вантажів.

З 2025 року новий UN 3551 позначатиме "вільні" натрій-іонні батареї, а UN 3552 — ці батареї "в обладнанні". Як чітке відмежування від цих двох нових номерів ООН, офіційна назва попереднього номера ООН 3292 відповідно змінена на "батареї або елементи, які містять металевий натрій або сплави натрію".

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Існують такі нові номери ООН для ТЗ, що працюють від акумуляторів:

UN 3556 для транспортних засобів з літій-іонними акумуляторами;

UN 3557 для транспортних засобів з літієво-металевими акумуляторами;

UN 3558 для транспортних засобів з натрій-іонними акумуляторами;

Попередній UN 3171 охоплює лише транспортні засоби та пристрої з 2025 року. живлення від мокрих батарей, металевих натрієвих батарей або батарей зі сплаву натрію.

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Новий номер ООН 3553 було призначено Disilan (який раніше входив під номер ООН 3161). Застосовується для покриття виробів силіконом.

Новий UN 3554 охоплює галій у виготовлених пристроях, аналогічний UN 3506 ртуті у промислових пристроях.

Новий номер ООН 3555 поширюється на натрієву сіль трифторметилтетразолу в ацетоні з принаймні 68% масового вмісту ацетону, яка раніше підпадала під номер ООН 3379 і служить прекурсором для нового інсектициду. В ADR 2025, крім нового номера ООН, він також отримує нову інструкцію з упаковки P 303.

Як новий UN 3559, так і його двійник UN 0514 мають однакове позначення пристроїв для розсіювання вогнегасної речовини. Нове спеціальне положення 407 точно визначає, коли який із двох номерів ООН можна використовувати, хоча критерії для номера ООН 3559 суворіші.

Новий номер ООН 3560 призначений для гідроксиду тетраметиламонію у водному розчині в концентрації щонайменше 25%. Якщо міститься менше каустичної речовини, все ще застосовується ООН 1835, де офіційна назва для транспортування була адаптована.

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ADR 2025 - невеликий витяг інших змін