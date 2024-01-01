Опасные грузы в ЕС нужно будет перевозить по новым правилам

Речь идет о маркировке опасных товаров, что является составной частью логистических операций в безопасности перевозок определенной группы товаров. Здесь полная информация о классах опасности, свойствах транспортируемых веществ и соответствующих защитных мерах.

Соглашение о международной перевозке опасных грузов автомобильным транспортом (ADR), которое пересматривается каждые два года, вступит в силу с 1 января 2025 года. С 1 июля 2025 года каждый, кто перевозит опасные грузы автомобильным транспортом, должен применять ADR 2025, о чем говорится на сайте с таким названием.

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ADR 2025 – одиннадцать новых номеров ООН

ADR 2025 внедряет одиннадцать новых номеров ООН и дополняется 132 специальными изменениями. В описании изменений трактуются детальные характеристики и рекомендации по перевозке опасных грузов.

С 2025 года новый UN 3551 будет обозначать "свободные" натрий-ионные батареи, а UN 3552 - эти батареи "в оборудовании". Как четкое отграничение от этих двух новых номеров ООН, официальное название предыдущего номера ООН 3292 соответственно изменено на "батареи или элементы, содержащие металлический натрий или сплавы натрия".

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Существуют такие новые номера ООН для ТС, работающих от аккумуляторов:

UN 3556 для транспортных средств с литий-ионными аккумуляторами;

UN 3557 для транспортных средств с литиево-металлическими аккумуляторами;

UN 3558 для транспортных средств с натрий-ионными аккумуляторами;

Предыдущий UN 3171 охватывает только транспортные средства и устройства с 2025 года. питание от мокрых батарей, металлических натриевых батарей или батарей из сплава натрия.

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Новый номер ООН 3553 был назначен Disilan (который ранее входил под номер ООН 3161). Применяется для покрытия изделий силиконом.

Новый UN 3554 охватывает галлий в изготовленных устройствах, аналогичный UN 3506 ртути в промышленных устройствах.

Новый номер ООН 3555 распространяется на натриевую соль трифторметилтетразола в ацетоне с по крайней мере 68% массового содержания ацетона, которая ранее подпадала под номер ООН 3379 и служит прекурсором для нового инсектицида. В ADR 2025, кроме нового номера ООН, он также получает новую инструкцию по упаковке P 303.

Как новый UN 3559, так и его двойник UN 0514 имеют одинаковое обозначение устройств для рассеивания огнетушащего вещества. Новое специальное положение 407 точно определяет, когда какой из двух номеров ООН можно использовать, хотя критерии для номера ООН 3559 более строгие.

Новый номер ООН 3560 предназначен для гидроксида тетраметиламмония в водном растворе в концентрации не менее 25%. Если содержится меньше каустического вещества, все еще применяется ООН 1835, где официальное название для транспортировки было адаптировано.

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ADR 2025 - небольшая выдержка других изменений