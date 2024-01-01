Работа водителей грузовиков признана одной из самых опасных

Аналитики статистической службы Италии проанализировали дорожно-транспортные происшествия в стране за последние семь месяцев. Получилось, что с 1 января по 31 июля по вине водителей коммерческих транспортных средств погибло 85 человек.

В среднем получается одна трагедия на каждые 2,5 дня. Об этом со ссылкой на Госстатистику Италии сообщил портал 40ton.net. Наиболее часто упоминаемыми причинами ДТП были вождение во время переутомления, связанного с чрезмерным стрессом и усталостью.

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Для уточнения: коммерческие транспортные средства, указанные упомянутым органом итальянской статистики, охватывают не только средние по размеру и большие грузовики, но и легкие коммерческие транспортные средства или те, что используются для перевозки людей. Таким образом, это могут быть статистические данные, охватывающие работников различных отраслей, включая, например, мелкие услуги или торговлю.

Чуть меньшая цифра, хотя и далека от оптимизма, приведена в отчете Vega. Там учли данные за последние шесть месяцев, придя к выводу, что с 1 января по 30 июня 2024 года в Италии зафиксировано 469 смертей на производстве.

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Из приведенной статистики 34 несчастных случая со смертельным исходом произошли в транспортно-складской отрасли, что делает ее третьей по опасности в стране. Выше в бесславном рейтинге оказались лишь обрабатывающая промышленность (47 смертей) и строительство (68 смертей).

В других европейских странах приведенная статистика подобная или даже хуже.