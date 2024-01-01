Роботу водіїв вантажівок визнано однією з найнебезпечніших

Аналітики статистичної служби Італії проаналізували дорожньо-транспортні пригоди в країні за останні сім місяців. Вийшло, що з 1 січня по 31 липня з вини водіїв комерційних транспортних засобів загинуло 85 осіб.

У середньому виходить одна трагедія на кожні 2,5 дня. Про це з посиланням на Держстатистику Італії повідомив портал 40ton.net. Найбільш часто згадуваними причинами ДТП були водіння під час перевтоми, пов'язаної з надмірним стресом та втомою.

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Для уточнення: комерційні транспортні засоби, зазначені згаданим органом італійської статистики, охоплюють не лише середні за розміром та великі вантажівки, але й легкі комерційні транспортні засоби або ті, що використовуються для перевезення людей. Таким чином, це можуть бути статистичні дані, що охоплюють працівників різних галузей, включаючи, наприклад, дрібні послуги або торгівлю.

Трохи менша цифра, хоча й далека від оптимізму, наведена у звіті Vega. Там врахували дані за останні шість місяців, дійшовши висновку, що з 1 січня по 30 червня 2024 року в Італії зафіксовано 469 смертей на виробництві.

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З наведеної статистики 34 нещасні випадки зі смертельними наслідками сталися в транспортно-складській галузі, що робить її третьою за небезпекою в країні. Вище в безславному рейтингу опинилися лише обробна промисловість (47 смертей) і будівництво (68 смертей).

В інших європейських країнах наведена статистика подібна або навіть гірша.