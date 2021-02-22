По пользе в салоне авто такая док-станция сравнится разве что с беспроводной зарядной поверхностью, но, в отличие от последней, почти ничего не стоит.

Даже обычный принтер сегодня есть еще не у каждого пользователя компьютера, но уже начали появляться “копи-центры”, которые за умеренную плату предлагают свои 3D-принтеры для создания объемных объектов заказчиков. Поэтому, пока идею не подхватили массовые производители, подобное зарядное устройство можно смастерить самостоятельно, имея определенные компьютерные навыки.

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На каком-то уровне проводная версия Android Auto намного удобнее, чем ее беспроводной брат, просто потому, что она может одновременно заряжать смартфон. Конечно, беспроводная зарядка имеет свои преимущества, поскольку избавляет от проводов, но многие люди все еще предпочитают придерживаться стандартной конфигурации по вышеупомянутой причине.

Одним из недостатков проводной Android Auto в некоторых автомобилях является отсутствие специальной док-станции, чтобы надежно удерживать телефон на месте, а значит нужно покупать специальные крепления или прибегать к выдумкам.

Пользователь портала Reddit сообразил, как смастерить док-станцию, которая размещается в подстаканнике машины и даже поделился необходимыми файлами, чтобы все могли сделать то же самое в своих автомобилях.

Подстаканник, для которого приспособлена эта док-станция имеет универсальный дизайн и размер, а значит подойдет большу количеству современных автомобилей различных марок. Единственное ограничение – габариты самого смартфона, который должен умещаться в отверстие подстаканника.