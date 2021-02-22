За користю в салоні авто така док-станція зрівняється хіба що з бездротовою зарядною поверхнею, але, на відміну від останньої, майже нічого не коштує.

Навіть звичайний принтер сьогодні є ще не в кожного користувача комп’ютера, але вже почали з’являтись “копі-центри”, які за помірну плату пропонують свої 3D-принтери для створення об’ємних об’єктів замовників. Тому, поки ідею не підхопили масові виробники, подібний зарядний пристрій можна змайструвати самостійно, маючи певні комп’ютерні навички.

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На якомусь рівні дротова версія Android Auto стає набагато зручніше, ніж її бездротовий брат, просто тому, що вона може одночасно заряджати смартфон. Звичайно, бездротова зарядка має свої переваги, оскільки позбавляє від дротів, але чимало людей все ще воліють дотримуватися стандартної конфігурації з вищезазначеної причини.

Одним із недоліків дротового Android Auto в деяких автомобілях є відсутність спеціальної док-станції, щоб надійно утримувати телефон на місці, а отже потрібно купувати спеціальні кріплення або вдаватись до вигадок.

Користувач порталу Reddit зметикував, як змайструвати док-станцію, що розміщується в підстаканнику машини і навіть поділився необхідними файлами, щоб усі могли робити те саме в своїх автомобілях.

Підстаканник, для якого пристосована ця док-станція, має універсальний дизайн та розмір, а отже пасуватиме великій кількості сучасних автомобілів різних марок. Єдине обмеження – габарити самого смартфона, який має вміщатись у отвір підстаканника.