Лондонская полиция разыскивает драгоценности Тамары Экклстоун.

Издание The Sun сообщает, что дом дочери Берни Экклстоуна – Тамары, был ограблен, из сейфа пропали все драгоценности на сумму около 50 миллионов фунтов стерлингов.

Читайте также: Жена таксиста с младенцем ездила в багажнике машины, чтобы поймать мужа на измене

В списке украденных вещей наибольшую ценность имеет набор из колец, серьг и браслета от Cartier – подарок на свадьбу с Джеем Ратлендом.

Лондонская полиция сообщила о том, что ограбление произошло в пятницу вечером. Дом был под охраной частной фирмы, сотрудники которой теперь сотрудничают с полицией, чтобы загладить свой промах. Подозреваемых пока нет.

Также интересно: Британцы показали Land Rover Defender за 320 тысяч долларов