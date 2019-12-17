Лондонська поліція розшукує коштовності Тамари Екклстоун.

Видання The Sun повідомляє, що будинок доньки Берні Екклстоуна – Тамари, був пограбований, з сейфу зникли усі коштовності на суму близько 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Читайте також: Дружина таксиста з немовлям їздила в багажнику машини, аби упіймати чоловіка на зраді

У списку вкрадених речей найбільшу цінність має набір з каблучок, сережок та браслета від Cartier – подарунок на весілля із Джеєм Ратлендом.

Лондонська поліція повідомила про те, що пограбування трапилось у п’ятницю ввечері. Будинок був під охороною приватної фірми, співробітники якої тепер співпрацюють з поліцією, аби загладити свій промах. Підозрюваних поки що немає.

Також цікаво: Британці показали Land Rover Defender за 320 тисяч доларів