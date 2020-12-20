Лучше всего оформлять его в сервисном центре МВД – там при условии присутствия продавца и покупателя автомобиля его оформят бесплатно и сразу зарегистрируют машину.

При купле-продаже автомобиля оформление договора (соглашения) о купле-продаже транспортного средства оформлять обязательно.

Согласно статье 655 Гражданского кодекса Украины, по договору купли-продажи одна сторона (продавец) передает или обязуется передать имущество (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель принимает или обязуется принять имущество (товар) и уплатить за него определенную денежную сумму.

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Согласно части первой статьи 210 Гражданского кодекса Украины, автомобиль переходит в собственность не после подписания договора купли-продажи, а после государственной регистрации трансопртного средства. А такую проводят только в сервисных центрах МВД Украины.

Договор купли-продажи можно оформить и у нотариуса, но это будет дороже – придется заплатить за его услуги и государственную пошлину.

В территориальном Сервисном центре МВД Украины оформление договора купли-продажи ТС бесплатное, оно проводится согласно процедуры перерегистрации транспорта.

Сотрудник Сервисного центра выдает заполненный Договор купли-продажи продавцу и покупателю в трех экземплярах. После ознакомления стороны подписывают его. Один экземпляр договора выдается продавцу, второй – покупателю, а третий остается в Сервисном центре. Настоящий Договор является основанием для регистрации автомобиля на нового владельца и выдачи ему регистрационных документов (номерных знаков и свидетельства о регистрации транспортного средства). Расчеты с продавцом надо сделать одновременно с подписанием этого договора. Сотрудник сервисного центра также переспрашивает у сторон, осуществлена ли передача денег за транспортное средство. Он также является свидетелем совершения договора, что записано в этом соглашении.

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Перед подписанием договора купли-продажи необходимо его внимательно прочитать, а если есть непонятные моменты – спросить у специалиста, который предлагает его подписать.

В бланке соглашения должны быть следующие положения: