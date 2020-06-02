За продажу второго, третьего и последующих автомобилей в течение года теперь придется платить новый налог.

Поэтому доходы, полученные физлицом от продажи в течение года легковых автомобилей, прицепов, мопедов и мотоциклов облагаются налогом по ставкам:

продажи первого автомобиля – 0%;

продажи второго автомобиля – 5% от стоимости автомобиля + военный сбор – 1,5%;

продажи третьего и более – 18% от стоимости автомобиля + военный сбор – 1,5%.

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Указанная норма вступила в силу с 23 мая 2020 года. Напоминаем, что при продаже автобуса или грузовика взимается налог в размере 5% от оценочной стоимости даже на первую операцию в календарном году.

Ранее 5% надо было платить при продаже вторго и последующих легковых автомобилей и мотоциклов в календарном году.

Впрочем, мало кто из перекупщиков платил 5%, поэтому и 18% платить не будут. Автобизнесмены оформляют автомобили для перепродажи на родственников или знакомых.

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