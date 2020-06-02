За продаж другого, третього та наступних авто у продовж року тепер доведеться платити більший податок.

Відтак доходи, отримані фізособою від продажу протягом року легкових автомобілів, причепів, мопедів і мотоциклів оподатковуються за ставками:

продаж першого авто – 0 %;

продаж другого авто – 5 % від вартості авто + військовий збір – 1,5%;

продаж третього і більше – 18 % від вартості авто + військовий збір – 1,5%.

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Зазначена норма набула чинності з 23 травня 2020 року. Нагадуємо, що при продажі автобуса чи вантажівки стягується податок у розмірі 5% від оціночної вартості навіть на першу операцію в календарному році.

Раніше 5% треба було платити при продажу другого і наступних легкових автомобілів й мотоциклів у календарному році.

Втім, мало хто з перекупників платив 5%, тому і 18% платити не будуть. Автобізнесмени оформляють автомобілі для перепродажу на родичів або знайомих.

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