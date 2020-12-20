Найкраще оформляти його в Сервісному центрі МВС – там за умови присутності продавця та покупця автомобіля його оформлять безкоштовно і одразу зареєструють машину.

При купівлі-продажу автомобіля оформлення договору (угоди) про купівлю-продаж транспортного засобу оформляти обов'язково.

Згідно статті 655 Цивільного кодексу України, за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

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Відповідно до частини першої статті 210 Цивільного кодексу України, автомобіль переходить у власність не після підписання договору купівлі-продажу, а після державної реєстрації трансопртного засобу. А таку проводять лише в Сервісних центрах МВС України.

Договір купівлі-продажу можна оформити і у нотаріуса, але це буде дорожче – доведеться заплатити за його послуги та державне мито.

В територіальному Сервісному центрі МВС України оформлення договору купівлі-продажу ТС безкоштовне, воно проводяться згідно процедури перереєстрації транспорту.

Співробітник Сервісного центру видає заповнений Договір купівлі-продажу продавцю та покупцю в трьох екземплярах. Після ознайомлення сторони підписують його. Один примірник договору видається продавцю, другий – покупцю, а третій залишається в Сервісному центрі. Цей договір є підставою для реєстрації автомобіля на нового власника та видачі йому реєстраційних документів (номерних знаків та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу). Розрахунки з продавцем треба зробити одночасно з підписанням цього договору. Співробітник Сервісного центру також перепитує у сторін, чи здійснена передача грошей за транспортний засіб. Він також є свідком вчинення договору, що записано в цій угоді.

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Перед підписанням договору купівлі-продажу необхідно його уважно прочитати, а якщо є незрозумілі моменти – спитати у фахівця, який пропонує його підписати.

У бланку угоди повинні бути такі положення: