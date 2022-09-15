Многие фанаты пикапов годами ждали серийного выпуска Rivian R1T, но кто-то купил его и разбил лишь через 200 миль после выезда от дилера.

На американском автоаукционе Copart выставлен на продажу полностью электрический пикап Rivian R1T с очень малым пробегом. Автомобиль прошел всего 211 миль (340 километров) и попал в серьезную аварию. Повреждена передняя часть, страховая компания также срезала обшивку двух дверей с правой стороны.

Автомобиль в версии Rivian R1T Launch Edition, такие версии были распроданы очень быстро.

Кстати Когда сошел с конвейера первый Rivian

Компания Rivian представила электрический грузовик под рабочим названием A1T в мае 2018 года, но в ноябре 2018 года автомобиль переименовали в R1T. Через три года первый серийный R1T сошел с конвейера в Иллинойсе и был доставлен клиенту в сентябре 2021 года.

R1T имеет полный привод с четырьмя электрическими двигателями, обеспечивающий 847 л.с. и 1231 Нм крутящего момента. Запас хода составляет около 505 км.

Launch Edition стандартно поставляется с пакетом Adventure, который обогащает интерьер перфорированными сиденьями с подогревом и охлаждением, обтянутыми искусственной кожей.

На борту много натуральной древесины ясеня, а также есть аудиосистема Meridian премиум-класса. В этой версии также присутствует полный набор передовых систем помощи водителю, поэтому попасть в аварию на автомобиле должно быть трудно.

На веб-сайте Copart розничная стоимость Rivian R1T Launch Edition оценивается в 121 411 долларов, но на момент написания статьи самой большой ставкой на аукционе значилось 28 000 долларов.