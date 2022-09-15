Багато фанатів пікапів роками чекали серійного випуску Rivian R1T, але хтось купив його та розбив лише через 200 миль після виїзду від дилера.

На американському автоаукціоні Copart виставлений на продаж повністю електричний пікап Rivian R1T з дуже малим пробігом. Автомобіль пройшов лише 211 миль (340 кілометрів) і потрапив у серйозну аварію. Пошкоджена передня частина, страхова компанія також зрізала обшивку двох дверей з правого боку.

Автомобіль у версії Rivian R1T Launch Edition, такі версії були розпродані дуже швидко.

До речі коли зійшов з конвеєра перший Rivian

Компанія Rivian представила електричну вантажівку під робочою назвою A1T у травні 2018 року, але в листопаді 2018 року автомобіль перейменували у R1T. Через три роки перший серійний R1T зійшов з конвеєра в Іллінойсі та був доставлений клієнту у вересні 2021 року.

R1T має повний привід із чотирма електричними двигунами, що забезпечує 847 к.с. і 1231 Нм крутного моменту. Запас ходу становить близько 505 км.

Launch Edition стандартно поставляється з пакетом Adventure, який збагачує інтер’єр перфорованими сидіннями з підігрівом і охолодженням, обтягнутими штучною шкірою.

На борту багато натуральної деревини ясена, а також є аудіосистема Meridian преміум-класу. На цій версії також присутній повний набір передових систем допомоги водієві, тому втрапити в аварію на ньому має бути важко.

На веб-сайті Copart роздрібна вартість Rivian R1T Launch Edition оцінюється в 121 411 доларів, але на момент написання статті найбільшою ставкою на аукціоні значилось 28 000 доларів.